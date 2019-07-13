Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"

В настоящее время "ҚазАвтоЖол" работает над проектом по устройству санузлов вдоль автомобильных дорог республиканского значения, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Разработана программа установки 304 санитарно-гигиенических узлов на 2019-2022 гг.

На реконструируемых автодорогах республиканского значения проектами предусмотрена установка 109 единиц санузлов. Это трассы: Щучинск – Зеренда, Обход г.Караганда,Тараз - Шымкент (Туркестанская область), Нур-Султан – Павлодар, Бейнеу – Акжигит, Жетыбай – Жанаозен, Петропавловск – Курган, Обход г.Нур-Султан, Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи (Бухтарма), Узынагаш – Отар, Курты – Бурылбайтал, Костанай – Карабутак, Кандыагаш – Макат, Ушарал – Достык, Атырау – Астрахань, Подстепное – Федоровка, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Балхаш – Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Караганды – Балхаш, Курты – Капшагай, Мерке – Бурылбайтал.

Особо отмечается, что, по мере завершения реконструируемых проектов, все объекты санитарно-гигиенических узлов будут функционировать в полном объеме.

В планах на ближайшие 3 года установить 116 санузлов на эксплуатируемых дорогах по всей территории Казахстана, а также 79 ед. вдоль существующих и планируемых платных автодорогах.

Было заявлено, что данная программа позволит существенно увеличить привлекательность автомобильных дорог РК для всех пользователей, включая местное население, туристический поток и транзитных грузоперевозчиков.

Ранее на совещании в Агентства РК по противодействию коррупции в Нур-Султане подняли вопрос качества санузлов вдоль казахстанских дорог.