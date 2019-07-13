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Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Даа..а в деревне Гадюкино опять дожди.(цы) В Костанае жара, а в деревне Гадюкино и Брайтон Бич опять идут дожди.
13.07.19 10:32
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне. Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал, мол докопаться решили за гадюкино? Обликоморале: И я в...
13.07.19 10:07
arman_kst
Конфликт, которого могло не быть
Я думаю люди были в стороне, чтобы их не касалось. А когда встал вопрос по оплате, тогда уже активно начали интересоваться вопросом ремонта.
13.07.19 09:58
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Есть большая разница между беженцами и иммигрантами, которые потратили кучу сил и средств, и не будут рисковать своей мечтой так по-глупому. Беженцы считают, что им что-то должны, они не собираются...
13.07.19 09:27
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я их понимаю. Жил в Тарановке(??? Кустанае), и переход в Германию(Канаду..) без промежуточных остановок. Поэтому для них мы в аду а они в раю. А мозги где? Новые дали?
13.07.19 08:40
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Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"

13 июля 2019, 08:20 |  Общество

В настоящее время "ҚазАвтоЖол"  работает над проектом по устройству санузлов вдоль автомобильных дорог республиканского значения, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. 

Разработана программа установки 304 санитарно-гигиенических узлов на 2019-2022 гг. 

На реконструируемых автодорогах республиканского значения проектами предусмотрена установка 109 единиц санузлов. Это трассы: Щучинск – Зеренда, Обход г.Караганда,Тараз - Шымкент (Туркестанская область), Нур-Султан – Павлодар, Бейнеу – Акжигит, Жетыбай – Жанаозен, Петропавловск – Курган, Обход г.Нур-Султан, Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи (Бухтарма), Узынагаш – Отар, Курты – Бурылбайтал, Костанай – Карабутак, Кандыагаш – Макат, Ушарал – Достык, Атырау – Астрахань, Подстепное – Федоровка, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Балхаш – Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Караганды – Балхаш, Курты – Капшагай, Мерке – Бурылбайтал. 

Особо отмечается, что, по мере завершения реконструируемых проектов, все объекты санитарно-гигиенических узлов будут функционировать в полном объеме.

В планах на ближайшие 3 года установить 116 санузлов на эксплуатируемых дорогах по всей территории Казахстана, а также 79 ед. вдоль существующих и планируемых платных автодорогах.

Было заявлено, что данная программа позволит существенно увеличить привлекательность автомобильных дорог РК для всех пользователей, включая местное население, туристический поток и транзитных грузоперевозчиков.

Ранее на совещании в Агентства РК по противодействию коррупции в Нур-Султане подняли вопрос качества санузлов вдоль казахстанских дорог.
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§ Butch
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.07.19 - 09:14
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§ юля елиссева
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.07.19 - 10:59
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