Казахстан назвали аутсайдером по качеству дорог

Казахстан занимает 106-е место из 140 по качеству автомобильных дорог, в значительной степени из-за коррупции. Об этом заявил заместитель главы Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Проблемы в сфере автомобильных дорог являются очень чувствительными для населения. К сожалению, в рейтинге стран по качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года наша страна занимает не очень хорошую 106-ю позицию из 140 стран. Фактически мы находимся в аутсайдерах. И в очень значительной степени причиной тому является коррупция", - сказал Бектенов на совещании с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По его словам, за последние три с половиной года в сфере строительства дорог пресечено порядка 100 коррупционных правонарушений.

"В числе разоблаченных должностные лица "Казавтожола", "Казахавтодора", местных исполнительных органов, Центра качества дорожных активов и представители других структур. Буквально вчера вынесен приговор в отношении руководителя павлодарского филиала "Казавтожола" и "Жоллаборатории", - уточнил он.

По словам Бектенова, факты коррупции в этой сфере в основном связаны со взяточничеством за подписание контрактов, покровительством незаконной предпринимательской деятельности, непринятием административных мер, а также с хищениями бюджетных средств при проведении госзакупок.

"Для решения проблем в этом направлении по рекомендации агентства при РГП "Наццентр качества дорожных активов" открылся проектный офис, цель которого - создание эффективных механизмов по противодействию коррупционным направлениям в сфере автодорог", - добавил он.