Тело мужчины было найдено на большом мосту в Костанае

Мужчина был обнаружен в ночь с 9 на 10 июля на большом мосту. Фотографии с места происшествия в "НГ" прислали очевидцы.

Тело мужчины лежало на проезжей части, рядом с отбойником. В нескольких метрах на пешеходной зоне - велосипед пострадавшего.

Полицейские перекрыли одну из сторон большого моста. На место также прибыли медики, но помочь мужчине уже не могли.

Как сообщили "НГ" в департаменте полиции Костанайской области, по делу ведутся экспертизы. После ее окончания они смогут назвать причину смерти мужчины.