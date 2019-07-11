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Тело мужчины было найдено на большом мосту в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
11 июля 2019, 13:43 | Происшествия
Мужчина был обнаружен в ночь с 9 на 10 июля на большом мосту. Фотографии с места происшествия в "НГ" прислали очевидцы.
Тело мужчины лежало на проезжей части, рядом с отбойником. В нескольких метрах на пешеходной зоне - велосипед пострадавшего.
Полицейские перекрыли одну из сторон большого моста. На место также прибыли медики, но помочь мужчине уже не могли.
Как сообщили "НГ" в департаменте полиции Костанайской области, по делу ведутся экспертизы. После ее окончания они смогут назвать причину смерти мужчины.
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