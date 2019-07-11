Сильная магнитная буря накроет Землю уже в середине июля

Магнитные бури в июле ожидаются очень сильные и специалисты отмечают, что несколько метеоударов будут самыми мощными за последние 10 лет. Это отразится на самочувствии даже тех, кто обычно не подвержен геомагнитным колебаниям, передает Kvelo.net.

Также станут опасными дни перед метеоударами и несколько дней после – так как сильные колебания могут сопровождаться продолжительным ухудшением самочувствия.



Ближайшая сильная магнитная буря накроет Землю уже в следующий понедельник, 15 июля. Однако ухудшение самочувствия может наблюдаться с субботы, 13 июля.



Медики предупреждают, что может появится головокружение, общая апатия, сонливость, тошнота, озноб, раздражительность. Тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы – нужно позаботиться о том, чтобы под рукой были необходимые лекарства.



В зону риска сильной метеоволны попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также стоит обратить внимание на людей, у которых наблюдаются различные расстройства психики, так как в период мощной магнитной бури у них может начаться обострение.



На дни метеоударов не стоит планировать дальние поездки, важные встречи и серьезную работу. Стоит больше отдыхать, высыпаться, гулять на свежем воздухе, пить больше жидкости и не злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.



Следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца – 29 июля. Она будет менее интенсивная, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.