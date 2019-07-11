"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы

Костанайский клуб матч первого отборочного раунда сыграл на выезде с клубом "Женесс" из Люксембурга, передает Sports.kz.

Фото ФК "Тобол"

Первые минуты игры показали, что хозяева несмотря на свой статус заведомого аутсайдера отсиживаться в обороне не собирались, они пытались идти вперед и не опускаться в защиту. Тем не менее, «Тобол» потихоньку прибрал инициативу, но моменты создать у ворот соперника не мог. А тот перешел на быстрые контратаки, и они приносили массу неприятностей костанайцам. Костанайские футболисты стали нервничать и схлопотали предупреждения. Только ближе к перерыву гости создали реальный момент, но Фернандер Кассай из убойной ситуации по воротам не попал.



После выхода на второй тайм костанайцы стали действовать активнее в атаке и они сразу создали несколько полумоментов без попаданий по воротам. Чувствовалось, гости сильно нервничали, просто потому, что их считали явными фаворитами, а соперник не давал особо им играть и создавать моменты. Последовали замены, на поле появились Бауыржан Турысбек и Максим Федин, которые усилили нападение. Но до опасных моментов все равно было далеко, да и точность подводила. Ожидалось, что в заключительные минуты «Тобол» прибавит и забьет, однако этого не случилось — 0:0.



К сожалению казахстанские каналы и пресс-служба костанайцев не смогли организовать трансляцию для болельщиков, в результате поединок в стране увидел мало кто и судя по игре «Тобола», это было не просто так, лидер Казахстанской Премьер-Лиги по потерянным очкам за всю игру нанес один удар в створ ворот соперника в самой концовке и получил четыре желтые карточки.



«Женесс» (Эш, Люксембург) — «Тобол» (Костанай, Казахстан) 0:0

Предупреждения: Валиуллин 30, Нургалиев 41, Себаи 52, Жулпа 64

«Женесс»: Сомме, Тодорович, Меддур, Фьорани, Клица, Дурьятти (Морейра 78), Макота (Кьере 61), Менссу, Ляпьер, де Соуза (Брэндон Роша), Штейнбах

«Тобол»: Балаев, Кассай, Дмитренко, Квеквескири, Нургалиев, Валиуллин, Канкава, Себай (Федин 60), Жулпа, Гордейчук (Турысбек 58), Бочаров

Главный судья: Эльдорьян Хамити (Албания)

10 июля. Эш. «Ля-Фронтьер».

Главный тренер "Тобола" Владимир Газзаев подвел итоги после матча, передают Vesti.kz.

"Мы немножко недовольны результатом, потому что имели на протяжении 90 минут тотальное преимущество. К сожалению, контроль и множество позиционных атак не привели к забитым голам, хотя моменты были - особенно во втором тайме. Но надо отдать должное и игрокам "Женесса", которые на протяжении 90 минут в очень компактно оборонялись 11 человек.



Еще мне показалось, что поле... чуть пошире бы, чуть подлиннее. Небольшое поле - обороняться легче. Впрочем, мы пропустили еще и опасную контратаку - могли вообще проиграть. Но я все равно считаю, что мы были ближе к победе. Ничего еще не решено в нашем противостоянии. Мы приложим все силы в ответной игре, чтобы пройти в следующий квалификационный раунд.



Также нас немного удивил "Женесс" в плане расстановки - думали, что они выйдут играть в четыре защитника. В тактическом плане немного по-другому получилось. Но нам надо было в любом случае создавать больше моментов - есть претензии к группе атаки. Но в целом игроки старались, выполняли план, не хватило только забитых голов", - сказал Газзаев.



Ответный матч команды проведут 18 июля. Эта игра состоится на "Астана Арене", так как "Тобол" из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.