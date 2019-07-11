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"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы

11 июля 2019, 09:06 |  Спорт

Костанайский клуб матч первого отборочного раунда сыграл на выезде с клубом "Женесс" из Люксембурга, передает Sports.kz.

Фото ФК "Тобол"

Первые минуты игры показали, что хозяева несмотря на свой статус заведомого аутсайдера отсиживаться в обороне не собирались, они пытались идти вперед и не опускаться в защиту. Тем не менее, «Тобол» потихоньку прибрал инициативу, но моменты создать у ворот соперника не мог. А тот перешел на быстрые контратаки, и они приносили массу неприятностей костанайцам.  Костанайские футболисты стали нервничать и схлопотали предупреждения. Только ближе к перерыву гости создали реальный момент, но Фернандер Кассай из убойной ситуации по воротам не попал.

После выхода на второй тайм костанайцы стали действовать активнее в атаке и они сразу создали несколько полумоментов без попаданий по воротам. Чувствовалось, гости сильно нервничали, просто потому, что их считали явными фаворитами, а соперник не давал особо им играть и создавать моменты. Последовали замены, на поле появились Бауыржан Турысбек и Максим Федин, которые усилили нападение. Но до опасных моментов все равно было далеко, да и точность подводила. Ожидалось, что в заключительные минуты «Тобол» прибавит и забьет, однако этого не случилось — 0:0.

К сожалению казахстанские каналы и пресс-служба костанайцев не смогли организовать трансляцию для болельщиков, в результате поединок в стране увидел мало кто и судя по игре «Тобола», это было не просто так, лидер Казахстанской Премьер-Лиги по потерянным очкам за всю игру нанес один удар в створ ворот соперника в самой концовке и получил четыре желтые карточки.

«Женесс» (Эш, Люксембург) — «Тобол» (Костанай, Казахстан) 0:0
Предупреждения: Валиуллин 30, Нургалиев 41, Себаи 52, Жулпа 64
«Женесс»: Сомме, Тодорович, Меддур, Фьорани, Клица, Дурьятти (Морейра 78), Макота (Кьере 61), Менссу, Ляпьер, де Соуза (Брэндон Роша), Штейнбах
«Тобол»: Балаев, Кассай, Дмитренко, Квеквескири, Нургалиев, Валиуллин, Канкава, Себай (Федин 60), Жулпа, Гордейчук (Турысбек 58), Бочаров
Главный судья: Эльдорьян Хамити (Албания)
10 июля. Эш. «Ля-Фронтьер». 

Главный тренер "Тобола" Владимир Газзаев подвел итоги после матча, передают Vesti.kz.

"Мы немножко недовольны результатом, потому что имели на протяжении 90 минут тотальное преимущество. К сожалению, контроль и множество позиционных атак не привели к забитым голам, хотя моменты были - особенно во втором тайме. Но надо отдать должное и игрокам "Женесса", которые на протяжении 90 минут в очень компактно оборонялись 11 человек.

Еще мне показалось, что поле... чуть пошире бы, чуть подлиннее. Небольшое поле - обороняться легче. Впрочем, мы пропустили еще и опасную контратаку - могли вообще проиграть. Но я все равно считаю, что мы были ближе к победе. Ничего еще не решено в нашем противостоянии. Мы приложим все силы в ответной игре, чтобы пройти в следующий квалификационный раунд.

Также нас немного удивил "Женесс" в плане расстановки - думали, что они выйдут играть в четыре защитника. В тактическом плане немного по-другому получилось. Но нам надо было в любом случае создавать больше моментов - есть претензии к группе атаки. Но в целом игроки старались, выполняли план, не хватило только забитых голов", - сказал Газзаев.

Ответный матч команды проведут 18 июля. Эта игра состоится на "Астана Арене", так как "Тобол" из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3867
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///(Седин 60),//

Федин. вышел на замену.
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§ Rexyn
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 147
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Федин. вышел на замену.

спасибо, исправили
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§ директор пляжа
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Лиге ЕвропЕ

в Лиге Европы - заголовок..
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§ Rexyn
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 147
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
в Лиге Европы - заголовок..

и это поправили, спасибо.
Утро исправлений...
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§ Хозяин
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 11.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"которые усилили нападение, где все равно было все далеко от опасного" далеко от чего?
"за всю игру нанес один в створ ворот соперника" нанёс что?
Более корявого и безобразного слога я ещё не встречал - кровь из глаз((
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§ Гога
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не перепечатывайте чужие статьи с других сайтов !! А если уж делаете - то редактируйте ! Прав Код:
Хозяин
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§ Vital
"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.07.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот вам тогда из первых рук))) не где не печаталось! Наши маленькие футболисты гоняли 6 июля в Екатеринбург на местнечковый чемпионат. Где бились около 10 местных российских команд. и только ОДНА наша костанайская.(ну поездка за счёт родителей Конеш))) РФ обманули наших и выставили ребят постарше на год. Наши продули, но опыт бесценен. :lol:
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§ Vital
"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.07.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Я наблюдал. Как наши малыши без поддержки бились. Ох как трудно им было. Вокруг все чужые. И кричат поддерживают не наших. Но это только должно закалять ребят :-)

[Исправлено: Vital, 11.07.2019 - 14:02]
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