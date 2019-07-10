792 литра контрафактного алкоголя изъяли на пропускном пункте «Кайрак»

Водитель, следовавший из Санкт-Петербурга в Кокшетау,беспрепятственно пересек российскую границу. Казахстанские пограничники обнаружили в фуре, официально перевозившей партию бананов, дополнительный груз без документов.

В отсеке между колёсами, где обычно возят запчасти и горюче-смазочные материалы, нашли коробки. В них водитель аккуратно уложил 183 емкости: пятилитровые бутыли для воды и пластиковые канистры. На крышках бутылей - надпись «Белуга». Это марка довольно дорогой российской водки.

Если посчитать по минимальной стоимости крепкого алкоголя в Казахстане, то партия "потянула" на 1,5 млн тенге. А если по стоимости "Белуги" в магазине, то 1,5 млн смело можно умножать на 4.

- Водитель сначала сказал, что ему просто предложили перевезти бутыли, - рассказал «НГ» руководитель управления разъяснительной работы департамента госдоходов по Костанайской области Сергей ПЛОХОТЕНКО. - А когда понял, чем дело пахнет, сообщил, что везёт для себя на свадьбу. Но это почти 800 литров, сколько же у него должно собраться человек, чтобы выпить такое количество. Скорее всего, алкоголь был предназначен для продажи.

Скорее всего, по решению суда, 792 литра спирта утилизируют.

Водителя фуры вместе с грузом бананов отпустят, предварительно оштрафовав. По ст.463 КоАП РК (занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) положен штраф в размере 50 МРП (126 250 тенге).