Громкое дело о коррупции в костанайском филиале КТЖ рассматривается в суде

На скамье подсудимых трое: директор местного отделения грузовых перевозок АО Берик КАЙДАРОВ, его заместитель Нурбол КУРМАНАЛИНОВ и заместитель начальника станции «Костанай» Арман АЛМАТОВ.

Берик Кайдаров и его заместитель Нурбол Курманалинов могут провести за решёткой до 12 лет

Кайдаров был задержан с поличным 1 февраля при получении взятки в размере. По предварительной версии, озвученной тогда антикоррупционщиками, взятка предназначалась за своевременную поставку вагонов ТОО. Также за получение взятки в размере 5 100 000 тенге за своевременную поставку вагонов были задержаны его заместитель Курманалинов и заместитель начальника станции Костанай Алматов.

В итоге высокопоставленным железнодорожникам предъявлено обвинение в неоднократном получении взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) группой лиц по предварительному сговору. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Кроме того, Алматову вменяется ч.5, ст.28 (склонение другого лица к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом).

Свидетелей по делу допрашивали сегодня, 10 июля, в суде №2 Костаная. Первым к трибуне пригласили индивидуального предпринимателя Армана ИСАНОВА. Он занимается отгрузкой вагонов.

Арман Исанов «Мне позвонил неизвестный от Алматова и предложил встретиться, чтобы я заплатил 40 000 тенге»

- В конце года вагоны подаются очень плохо, обычно отгружать должны в течении суток, но этот процесс мог растянуться на несколько дней, - рассказал суду Исанов. - В конце 2018 года у меня на отгрузке стояли 8 вагонов. Когда возникли трудности, я попросил о помощи Алматова. Он сказал мне, что «сделаем по возможности». Потом мне позвонил неизвестный от Алматова и предложил встретиться, чтобы я заплатил 40 000 тенге, по 5 000 за вагон. Больше я все равно не мог дать. Они меня вынудили к этому, товар пропадал, я нес убытки. Это был первый и единственный случай, до этого у меня деньги не требовали.

- Подсудимый Алматов, вы согласны с показаниями свидетеля Исанова? - спросил судья Батырбек КУДАБАЕВ.

- Показания верные, - подтвердил Арман Алматов.

Выяснилось, что по технологическому процессу на разгрузку вагонов должно уходить всего 8 часов, а в реальности процесс мог растянуться до 5 суторк. Подсудимые винят особенности организации работы тупиков в Костанае.

- Есть правила перевозок грузов, в которых написано, что в течении 8 часов мы обязаны подать вагон на подъездной путь, при отсутствии факторов загруженности путей, - пояснил Нурбол Курманалинов. - В зависимости от местных условий этот срок увеличивается. Да, этот документ для служебного пользования, но все цифры есть в договорах на выполнение услуг.

- С 2017 года я владею землёй, где построил тупик, - сообщил инвестор-учредитель компании «АГРО ИМПЭКС-7» Ибрагим МАМТАЛИЕВ. - В конце 2018 года мне пришла бумага за подписью главного инженера КТЖ Сарсенбаева о том, что я обязан произвести капитальный ремонт железнодорожного полотна протяжённостью 1 300 м, при условии, что мой тупик всего 130 м. Сумма работ оценивалась примерно в $1 млн, для меня такая сумма неподъёмная. Я договорился о встрече с Кайдаровым, он приехал и осмотрел мой тупик, пообещал разобраться. Через некоторое время, я приехал на разговор к главному инженеру Сарсенбаеву. Тот сказал, что жаловаться бесполезно, а вопрос можно решить за миллион тенге.

Интересно, что по словам свидетельницы Бахытгуль МАМБЕТОВОЙ, которая работает начальником отдела подъездных путей КТЖ, главный инженер никак не мог помочь предпринимателю Мамталиеву.

- Сарсенбаев звонил мне, - пояснила свидетельница. - Он пытался узнать о возможностях заменить капитальный ремонт на средний или текущий. Я ответила, что это невозможно.

Новое рассмотрение дела назначено на 11 июля. Суд продолжит допрос свидетелей и изучение документов КТЖ. Дело объёмное и насчитывает 16 эпизодов.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА