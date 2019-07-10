Форум
maxsaf
792 литра контрафактного алкоголя изъяли на пропускном пункте «Кайрак»
Скорее всего, по решению суда, 792 литра спирта утилизируют. Само собой утилизируют УТИЛИЗАЦИЯ [< лат. utilis полезный] использование, употребление с пользой, переработка. :lol:
10.07.19 21:26
seroff
Автомобиль перевернулся в ДТП
он там часто не работает,просто торопиться не надо
10.07.19 20:27
elektron
Войско Чингиз-хана?
//Такая система работы искоренит равнодушие и позволит создать нулевую терпимость к правонарушениям, в том числе и коррупционным", - заявил Б. Аймагамбетов.// Это как? И так жалуются, то не...
10.07.19 20:27
drakon
Войско Чингиз-хана?
Я вот думаю. Иногда лучше, чем - говорить. Часы - коллекционировать... :lol: :lol: :oops: ;-)
10.07.19 20:22
elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ну и подытожу словами Азамата: Азамат Лисов: Создайте условия народ сам закроет свои кредиты :lol:
10.07.19 20:17
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В ближайшие дни в Костанайскую область придет сильная жара

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

10 июля 2019, 16:29 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 11-12 июля, на территории области возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. В областном центре осадков не ожидается. В субботу сухая жаркая погода будет на всей территории области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг температура воздуха ночью 14-19, местами до 23 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем столбики термометров в области поднимутся до отметки 28-33, а местами до 38 °С. В Костанае ожидается не более 32 градусов тепла. В пятницу, 12 июня, разброс ночных температур составит 13-18 °С, но в некоторых районах области ожидается 22 градуса тепла. День будет знойным — 30-35, местами до 40 °С. В субботу, 13 июля, после теплой ночи с температурными показателями 17-22, местами 25 °С, наступит экстремально жаркий день. Лучи солнца нагреют воздух до 30-35 градусов, а местами температура поднимется до 40-43 °С.

В четверг ветер будет менять направление с южного на юго-западное, скорость его составит 9-14 м/с, с порывами при грозе 18 м/с. В последующие дни прогнозируется северо-восточный ветер, скорость его составит 9-14 м/с. Но в пятницу, 12 июля, в тех районах области, где ожидаются осадки, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.07.19 21:01 792 литра контрафактного алкоголя изъяли на пропускном пункте «Кайрак»
10.07.19 18:35 Громкое дело о коррупции в костанайском филиале КТЖ рассматривается в суде
10.07.19 15:48 МВД: Поправки, по которым дети должны иметь паспорта при выезде за границу, ещё не приняты
10.07.19 13:03 Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека
10.07.19 11:51 Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций
10.07.19 10:59 Вице-министра образования и науки РК Суханбердиеву приговорили к штрафу 5,9 млн тенге
10.07.19 10:54 Кумар Аксакалов призвал жителей СКО анонимно сообщать о зарплате в конвертах
10.07.19 09:21 У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
09.07.19 17:52 «Список лекарств, которые можно купить без рецепта, существенно расширится» — мажилисмен Иван Клименко
09.07.19 17:46 Проект "НГ" "Нужные деньги" передал помощь многодетной жительнице Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 2
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх