В ближайшие дни в Костанайскую область придет сильная жара
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 11-12 июля, на территории области возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. В областном центре осадков не ожидается. В субботу сухая жаркая погода будет на всей территории области.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В четверг температура воздуха ночью 14-19, местами до 23 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем столбики термометров в области поднимутся до отметки 28-33, а местами до 38 °С. В Костанае ожидается не более 32 градусов тепла. В пятницу, 12 июня, разброс ночных температур составит 13-18 °С, но в некоторых районах области ожидается 22 градуса тепла. День будет знойным — 30-35, местами до 40 °С. В субботу, 13 июля, после теплой ночи с температурными показателями 17-22, местами 25 °С, наступит экстремально жаркий день. Лучи солнца нагреют воздух до 30-35 градусов, а местами температура поднимется до 40-43 °С.
В четверг ветер будет менять направление с южного на юго-западное, скорость его составит 9-14 м/с, с порывами при грозе 18 м/с. В последующие дни прогнозируется северо-восточный ветер, скорость его составит 9-14 м/с. Но в пятницу, 12 июля, в тех районах области, где ожидаются осадки, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.
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