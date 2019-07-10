МВД: Поправки, по которым дети должны иметь паспорта при выезде за границу, ещё не приняты
Пока родителям ещё разрешается вклеивать фотографии детей до 16 лет в свои паспорта при совместном выезде за границу, сообщил глава МВД, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото cdn.gobankingrates.com
Законопроект, которым ужесточаются правила выезда детей за границу, ещё не принят и находится на рассмотрении в Парламенте, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в своём блоге на портале "Открытый диалог".
"Прошу вас прояснить ситуацию, можно ли вклеивать фото детей в загранпаспорт родителей или всё же детям до 16 лет надо оформлять паспорта?" – обратился к министру пользователь портала Олег Арестов.
В ответе Ерлан Тургумбаев сообщил, что на сегодняшний день ещё можно вклеивать фотографии детей до 16 лет в паспорт одного из родителей при совместном выезде за границу.
"Законопроект с внесёнными поправками в закон "О документах, удостоверяющих личность" ещё не принят и находится на рассмотрении в Парламенте Республики Казахстан. В связи с чем, по мере принятия законопроекта население через средства массовой информации будет информировано дополнительно", – говорится в ответе министра.
Тем не менее, в МВД рекомендуют родителям обратиться в ЦОН и оформить несовершеннолетним детям паспорта, чтобы избежать проблемных вопросов при въезде в зарубежные страны.
Для оформления паспорта детям необходимо предоставить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребёнка (присутствие ребёнка обязательно);
- удостоверение личности одного из родителей;
- квитанцию по оплате государственной пошлины за выдачу паспорта РК в размере 8 МРП (20 200 тенге).
Аналогичный вопрос был опубликован в июне в блоге министра иностранных дел Бейбута Атамкулова. В ответе главы МИД также сообщается, что на сегодня в паспорт гражданина Республики Казахстан могут вноситься записи о детях в возрасте до 16 лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий.
О том, что для выезда за границу детям до 16 лет необходимо будет оформлять отдельный паспорт, в МВД сообщали в сентябре 2018 года. Тогда заявлялось, что правила выезда детей за границу ужесточают с 2019 года.
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