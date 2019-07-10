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Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк: Да просто работу искал, на hh.ru резюме выложил. В Кустанай звали, эту сумму озвучивали (ну люблю я Кустанай!), в Алматы звали, правда, з/плату не озвучивали, по результатам...
10.07.19 16:03
Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Vital: Если ты путевый и не пьющий сварщик, электрик, мебельщик, механизатор-хлебороб, моторист, слесарь и даже грузчик ( лично знаю пару таких которые в месяц по 400 штук рубят.) Будешь в золоте...
10.07.19 16:02
Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк: Внимание, вопрос - а зачем тогда вообще надо было делать этот самый завод, тратить деньги (наверняка бюджетные С чего они бюджетные? Я понятия не имею - какие выкладки были тогда у...
10.07.19 15:59
таноми52
Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций
Вот Хабар24 пишет:"Для восстановления Арыси необходимо более 34 млрд тенге" Это ужас!!! При таких раздолбаях, приведших Арысь к таким последствиям, наша страна никогда не будет...
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Vital
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Страна не смогла вырастить за 30 лет новое профессиональное поколение трудяг. Сегодня в городе и области в лёгкую можно найти высокооплачиваюмую работу. Если ты путевый и не пьющий сварщик, электрик,...
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Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека

Галина КАТКОВА

10 июля 2019, 13:03 |  Государство

Докладчики от инициативных групп сообщили депутатам, кто из них чем занимался, какие имеет награды и почему заслужил от сограждан почет.

Жулбарыс Баязит / Фото jivojpushkin.blogspot.com

Жулбарыс БАЯЗИТ, которому в этом году исполняется 85 лет, был представлен как журналист, поэт, перу которого принадлежат 12 поэм, 16 баллад, других произведений, в том числе песен. Изданы несколько сборников.

- Все они были тепло приняты читателями, - сказала и.о. руководителя управления культуры Сауле АЗИМЖАНОВА, - Жулбарыс Баязит работал в управлении культуры, принимал активное участие в подготовке областных айтысов акынов, руководил секцией казахской поэзии областного литературного объединения, работал в областном научно-методическом центре народного творчества.

Серикпай БИСЕТАЕВ прошел путь от рядового агронома до крупного советского руководителя, в новые времена вписался в бизнес, создал компанию «Биско», был депутатом парламента. Особо были отмечены его инициативы как мецената, в частности, финансирование создания памятника Кобланды-батыру в Костанае.

Серикпай Бисетаев / Фото status-karabalyk.ru

Сергей ЖАЛЫБИН, доктор юридических наук, был депутатом парламента нескольких созывов, возглавлял комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, известен и как юрист-практик, и как преподаватель, автор более 100 научных работ, учебников. Будучи пенсионером, остается активным, работал, например, в Общественном совете Костанайской области. Сейчас, по словам председателя президиума Костанайской областной коллегии адвокатов Рамиля ХИСМАТУЛЛИНА, Жалыбин является авторитетным членом дисциплинарного совета коллегии.

Сергей Жалыбин / Фото из архива "НГ"

Ризван МУРТАЗИН 15 лет руководил Житикаринским районом, с 1982 года.

Ризван МУРТАЗИН / Фото из личного архива

- Несмотря на сложности того времени, в хозяйствах и на предприятиях активно внедрялись новые технологии, - отметила заместитель акима Житикаринскрого района Зульфия УРМАНОВА. - На должности первого секретаря райкома партии Муртазин очень много сделал для экономического и социального развития района, поддерживал молодежь... Позже работал председателем областного комитета народного контроля. Всегда был и остается человеком с активной жизненной позицией, уважаемым в городе и районе.

Все кандидатуры были депутатами поддержаны. По словам председательствующего на сессии Сайлаубека ЕЩАНОВА, гражданам, удостоенным звания, нагрудные знаки и удостоверения будут вручены позже, в торжественной обстановке.
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