Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека
Галина КАТКОВА
Докладчики от инициативных групп сообщили депутатам, кто из них чем занимался, какие имеет награды и почему заслужил от сограждан почет.
Жулбарыс Баязит / Фото jivojpushkin.blogspot.com
Жулбарыс БАЯЗИТ, которому в этом году исполняется 85 лет, был представлен как журналист, поэт, перу которого принадлежат 12 поэм, 16 баллад, других произведений, в том числе песен. Изданы несколько сборников.
- Все они были тепло приняты читателями, - сказала и.о. руководителя управления культуры Сауле АЗИМЖАНОВА, - Жулбарыс Баязит работал в управлении культуры, принимал активное участие в подготовке областных айтысов акынов, руководил секцией казахской поэзии областного литературного объединения, работал в областном научно-методическом центре народного творчества.
Серикпай БИСЕТАЕВ прошел путь от рядового агронома до крупного советского руководителя, в новые времена вписался в бизнес, создал компанию «Биско», был депутатом парламента. Особо были отмечены его инициативы как мецената, в частности, финансирование создания памятника Кобланды-батыру в Костанае.
Серикпай Бисетаев / Фото status-karabalyk.ru
Сергей ЖАЛЫБИН, доктор юридических наук, был депутатом парламента нескольких созывов, возглавлял комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, известен и как юрист-практик, и как преподаватель, автор более 100 научных работ, учебников. Будучи пенсионером, остается активным, работал, например, в Общественном совете Костанайской области. Сейчас, по словам председателя президиума Костанайской областной коллегии адвокатов Рамиля ХИСМАТУЛЛИНА, Жалыбин является авторитетным членом дисциплинарного совета коллегии.
Сергей Жалыбин / Фото из архива "НГ"
Ризван МУРТАЗИН 15 лет руководил Житикаринским районом, с 1982 года.
Ризван МУРТАЗИН / Фото из личного архива
- Несмотря на сложности того времени, в хозяйствах и на предприятиях активно внедрялись новые технологии, - отметила заместитель акима Житикаринскрого района Зульфия УРМАНОВА. - На должности первого секретаря райкома партии Муртазин очень много сделал для экономического и социального развития района, поддерживал молодежь... Позже работал председателем областного комитета народного контроля. Всегда был и остается человеком с активной жизненной позицией, уважаемым в городе и районе.
Все кандидатуры были депутатами поддержаны. По словам председательствующего на сессии Сайлаубека ЕЩАНОВА, гражданам, удостоенным звания, нагрудные знаки и удостоверения будут вручены позже, в торжественной обстановке.
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