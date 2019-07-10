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Victor Yang
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10.07.19 15:59
таноми52
Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций
Вот Хабар24 пишет:"Для восстановления Арыси необходимо более 34 млрд тенге" Это ужас!!! При таких раздолбаях, приведших Арысь к таким последствиям, наша страна никогда не будет...
10.07.19 15:44
Vital
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10.07.19 15:43
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Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций

Галина КАТКОВА

10 июля 2019, 11:51 |  Государство

Сегодня, 10 июля, на внеочередной сессии депутаты областного маслихата одобрили уточнение бюджета на 2019-2021 годы. Акимат области предложил им утвердить распределение более 2 млрд тенге бюджетных средств.

В Арыси уже ведутся восстановительные работы / Фото пресс-службы МИИР РК

- Экономия сложилась по результатам государственных закупок, также имеется увеличение доходной части бюджета, - проинформировала сессию руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Средства предлагается направить на следующие расходы: управлению строительства, архитектуры и градостроительства — 775,7 млн тенге, в том числе 500 млн - на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Арыси; 135,7 млн тенге — на продолжение реконструкции Костанайского областного реабилитационного центра для инвалидов; 140 млн — на строительства теплотрассы в микрорайоне «Юбилейный» Костаная.

Управление энергетики и ЖКХ получит 639,4 млн тенге, в том числе 325,5 млн тенге на реконструкцию оборудования котельной №2 в Костанае, 190,5 млн тенге — на завершение строительства и реконструкцию сетей водоснабжения села Новоильиновка в районе им. Беимбета Майлина), сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района, Денисовка и Некрасовка Денисовского района; 73,4 млн тенге — на начало разработки ПСД по объектам водоснабжения в 12 селах и на завершение разработки ПСД по 6 пунктам раздачи воды; 50 млн тенге — на начало строительства подводящего газопровода высокого давления к селам Шеминовка и Озерное Костанайского района.

Управлению координации занятости и социальных программ добавят 318 млн тенге на доведение обязательного софинансирования из местного бюджета до 15% по выплатам адресной социальной помощи. Управлению образования — 164,4 млн тенге, из них 153,1 млн тенге на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для школ Карасуского и Костанайского районов, а также Аркалыка; 11,3 млн тенге — на размещение госзаказа в лисаковском детсаду «Болашак».

Департамент полиции получает 13,3 млн тенге на создание и содержание спецприемника для административно арестованных в Рудном.

Управлению физкультуры и спорта достаются 8,8 млн тенге на введение двух дополнительных ставок тренеров-преподавателей по триатлону и участие в соревнованиях.

За предложенную структуру перераспределения бюджетных средств сессия проголосовала единогласно.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самим бы кто помог.

Тротуар сделайте наконец по Жастар (генерала Арыстанбекова которая), строительство микрорайона давно закончилось, а люди все так и скачут по глиняным кучам, оставшимся от строительства коттеджей.

Между 16й школой и 8м детсадом стоянку сделайте нормальную. Машины ставят прямо в лужи, потом растаскивают эту грязь по дороге.

[Исправлено: Тот самый, 10.07.2019 - 13:23]
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§ arman_kst
Re: Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мкрн. Юбилейный - дороги сделайте
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§ таноми52
Re: Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Хабар24 пишет:"Для восстановления Арыси необходимо более 34 млрд тенге"

Это ужас!!! При таких раздолбаях, приведших Арысь к таким последствиям, наша страна никогда не будет благополучной, а народ, если не процветающим, то хотя бы нормально живущим!
Кто ответит? Где отставки и посадки?
Даже если это диверсия, как допустили, есть ли у нас профессионалы, наконец?
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