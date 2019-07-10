Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций

Сегодня, 10 июля, на внеочередной сессии депутаты областного маслихата одобрили уточнение бюджета на 2019-2021 годы. Акимат области предложил им утвердить распределение более 2 млрд тенге бюджетных средств.

В Арыси уже ведутся восстановительные работы / Фото пресс-службы МИИР РК

- Экономия сложилась по результатам государственных закупок, также имеется увеличение доходной части бюджета, - проинформировала сессию руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Средства предлагается направить на следующие расходы: управлению строительства, архитектуры и градостроительства — 775,7 млн тенге, в том числе 500 млн - на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Арыси; 135,7 млн тенге — на продолжение реконструкции Костанайского областного реабилитационного центра для инвалидов; 140 млн — на строительства теплотрассы в микрорайоне «Юбилейный» Костаная.

Управление энергетики и ЖКХ получит 639,4 млн тенге, в том числе 325,5 млн тенге на реконструкцию оборудования котельной №2 в Костанае, 190,5 млн тенге — на завершение строительства и реконструкцию сетей водоснабжения села Новоильиновка в районе им. Беимбета Майлина), сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района, Денисовка и Некрасовка Денисовского района; 73,4 млн тенге — на начало разработки ПСД по объектам водоснабжения в 12 селах и на завершение разработки ПСД по 6 пунктам раздачи воды; 50 млн тенге — на начало строительства подводящего газопровода высокого давления к селам Шеминовка и Озерное Костанайского района.

Управлению координации занятости и социальных программ добавят 318 млн тенге на доведение обязательного софинансирования из местного бюджета до 15% по выплатам адресной социальной помощи. Управлению образования — 164,4 млн тенге, из них 153,1 млн тенге на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для школ Карасуского и Костанайского районов, а также Аркалыка; 11,3 млн тенге — на размещение госзаказа в лисаковском детсаду «Болашак».

Департамент полиции получает 13,3 млн тенге на создание и содержание спецприемника для административно арестованных в Рудном.

Управлению физкультуры и спорта достаются 8,8 млн тенге на введение двух дополнительных ставок тренеров-преподавателей по триатлону и участие в соревнованиях.

За предложенную структуру перераспределения бюджетных средств сессия проголосовала единогласно.