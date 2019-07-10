Кумар Аксакалов призвал жителей СКО анонимно сообщать о зарплате в конвертах
Кумар Аксакалов призвал североказахстанцев информировать местные власти о любых нарушениях трудового договора на предприятиях, сообщает пресс-служба акима СКО, передает Informburo.kz.
Кумар Аксакалов / Фото пресс-службы акима СКО
"Прошу работников наших предприятий – информируйте нас о низкой зарплате, о том, что деньги выдают в конвертах. Анонимно информируйте. Такая практика действует во всем мире", – отметил аким СКО.
Глава региона также добавил, что на предприятиях слабо проводят работу профсоюзы, никакого эффекта нет и от подписанных коллективных договоров. Эти и другие вопросы теперь будут детально рассматривать на заседании межведомственной комиссии по повышению доходов населения. Создать такие комиссии Кумар Аксакалов поручил акимам районов и Петропавловска.
"В сфере строительства – низкие зарплаты. А ведь у нас 70% бюджетного строительства, деньги выделяет государство. Получается, работодатели экономят на стройматериалах и на зарплате. Государство поддерживает бизнес по всем направлениям, но ситуация не меняется", – сказал аким СКО.
Согласно статистике, в СКО доходы жителей на 30% ниже, чем по республике. Низкие показатели – в сфере АПК, промышленности и строительстве. С начала года есть положительная динамика. Повышение заработной платы коснулось более 140 тысяч человек, из них более 48 тысяч – работники бюджетной сферы. В первом квартале среднемесячная зарплата по СКО увеличилась на 10% и превысила 113 тысяч тенге.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 177
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк: Да просто работу искал, на hh.ru резюме выложил. В Кустанай звали, эту сумму озвучивали (ну люблю я Кустанай!), в Алматы звали, правда, з/плату не озвучивали, по результатам...
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Vital: Если ты путевый и не пьющий сварщик, электрик, мебельщик, механизатор-хлебороб, моторист, слесарь и даже грузчик ( лично знаю пару таких которые в месяц по 400 штук рубят.) Будешь в золоте...
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк: Внимание, вопрос - а зачем тогда вообще надо было делать этот самый завод, тратить деньги (наверняка бюджетные С чего они бюджетные? Я понятия не имею - какие выкладки были тогда у...
Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций
Вот Хабар24 пишет:"Для восстановления Арыси необходимо более 34 млрд тенге" Это ужас!!! При таких раздолбаях, приведших Арысь к таким последствиям, наша страна никогда не будет...
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Страна не смогла вырастить за 30 лет новое профессиональное поколение трудяг. Сегодня в городе и области в лёгкую можно найти высокооплачиваюмую работу. Если ты путевый и не пьющий сварщик, электрик,...