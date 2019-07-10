Кумар Аксакалов призвал жителей СКО анонимно сообщать о зарплате в конвертах

Кумар Аксакалов призвал североказахстанцев информировать местные власти о любых нарушениях трудового договора на предприятиях, сообщает пресс-служба акима СКО, передает Informburo.kz.

Кумар Аксакалов / Фото пресс-службы акима СКО

"Прошу работников наших предприятий – информируйте нас о низкой зарплате, о том, что деньги выдают в конвертах. Анонимно информируйте. Такая практика действует во всем мире", – отметил аким СКО.

Глава региона также добавил, что на предприятиях слабо проводят работу профсоюзы, никакого эффекта нет и от подписанных коллективных договоров. Эти и другие вопросы теперь будут детально рассматривать на заседании межведомственной комиссии по повышению доходов населения. Создать такие комиссии Кумар Аксакалов поручил акимам районов и Петропавловска.

"В сфере строительства – низкие зарплаты. А ведь у нас 70% бюджетного строительства, деньги выделяет государство. Получается, работодатели экономят на стройматериалах и на зарплате. Государство поддерживает бизнес по всем направлениям, но ситуация не меняется", – сказал аким СКО.

Согласно статистике, в СКО доходы жителей на 30% ниже, чем по республике. Низкие показатели – в сфере АПК, промышленности и строительстве. С начала года есть положительная динамика. Повышение заработной платы коснулось более 140 тысяч человек, из них более 48 тысяч – работники бюджетной сферы. В первом квартале среднемесячная зарплата по СКО увеличилась на 10% и превысила 113 тысяч тенге.