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Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52: этого мало на "10 млн экономически активного населения"? Нормальный показатель. Причём в некоторых регионах ещё и дефицит есть. Работать, если есть сильное желание, можно....
10.07.19 09:39
таноми52
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang: Да откуда 2 миллиона-то? 2 миллиона самозанятых (читай - незарегистрированных предпринимателей) из них только 10% - непродуктивно занятых, то есть 200 тысяч. Ссылку на Форбс я...
10.07.19 09:26
alex_60
«Список лекарств, которые можно купить без рецепта, существенно расширится» — мажилисмен Иван Клименко
Vital: А ведь уже не впервой, запрещающий закон выпустят а потом сидят год за круглым столом и мусолят его... ((( а зачем мы витаминки-аскорбинки внесли? А зачем.. это у них называется...
10.07.19 09:02
Vital
«Список лекарств, которые можно купить без рецепта, существенно расширится» — мажилисмен Иван Клименко
Как дети малые. А кто список составлял то? Чабан? А ведь уже не впервой, запрещающий закон выпустят а потом сидят год за круглым столом и мусолят его... ((( а зачем мы витаминки-аскорбинки внесли? А...
10.07.19 08:51
Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52: Невозможно переобучить 2 млн. безработных Да откуда 2 миллиона-то? 2 миллиона самозанятых (читай - незарегистрированных предпринимателей) из них только 10% - непродуктивно занятых, то...
10.07.19 07:37
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У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

10 июля 2019, 09:21 |  ЖКХ

В ближайшие три дня ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии у некоторых абонентов. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП- 803 (ремонтные работы на подстанции)

10 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • северо-западный район квартал 57,58,59.

КТП- 804 (ремонтные работы на подстанции)

11 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Областной суд по ул. Гагарина, Детский сад северо-западный район кв.73-10

Частный сектор:

  • северо-западный район квартал 71,73.

КТП- 805 (ремонтные работы на подстанции)

12 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

  • КНС № 10.

Частный сектор:

  • северо-западный район квартал 45-66.
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