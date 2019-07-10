У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

В ближайшие три дня ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии у некоторых абонентов. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП- 803 (ремонтные работы на подстанции)

10 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

северо-западный район квартал 57,58,59.

КТП- 804 (ремонтные работы на подстанции)

11 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Областной суд по ул. Гагарина, Детский сад северо-западный район кв.73-10

Частный сектор:

северо-западный район квартал 71,73.

КТП- 805 (ремонтные работы на подстанции)

12 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

КНС № 10.

Частный сектор: