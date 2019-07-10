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У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
10 июля 2019, 09:21 | ЖКХ
В ближайшие три дня ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии у некоторых абонентов. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП- 803 (ремонтные работы на подстанции)
10 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- северо-западный район квартал 57,58,59.
КТП- 804 (ремонтные работы на подстанции)
11 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
Областной суд по ул. Гагарина, Детский сад северо-западный район кв.73-10
Частный сектор:
- северо-западный район квартал 71,73.
КТП- 805 (ремонтные работы на подстанции)
12 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
- КНС № 10.
Частный сектор:
- северо-западный район квартал 45-66.
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