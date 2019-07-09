«Список лекарств, которые можно купить без рецепта, существенно расширится» — мажилисмен Иван Клименко

Сегодня, 9 июля, депутат парламента РК провел встречи с медицинскими работниками области и фармацевтическим сообществом. Обсуждали отраслевые вопросы, а корреспондент «НГ» спросил, как депутат оценивает ситуацию с ужесточением рецептурного отпуска препаратов.

- Я задавал вопрос, зачем ампулу физраствора отпускать по рецепту, - ответил КЛИМЕНКО, - ты ее можешь внутривенно, внутримышечно ввести, выпить, вылить на голову — какой вред в любом случае? Мамочка прибежала ампулу взять, чтобы нос ребенку промыть или небулайзер зарядить — нет, идите за рецептом. Первый шаг разрешения этой ситуации — расширить перечень для безрецептурного отпуска. Приказ об этом министерством здравоохранения уже готовится. Нужно убрать откровенно неправильные вещи. А также включить то, что требуется при некоторых острых состояниях. Например, население очень аллергизировано. Возможность взять антигистаминный препарат — нередко вопрос жизни и смерти. То есть норматив, связанной с экстренной помощью, должен быть учтен в этом перечне. Добрые намерения хороши, но не за счет пациентов.

По словам депутата, прорабатывается идея, чтобы медработники «скорой» имели право выписать рецепт. Кроме того, облегчать получение рецептов планируют за счет расширения использования электронных носителей. Костанай, по словам депутата, в этом деле, возможно, станет пилотным регионом.

Участвуя в обсуждении, представитель ТОО «Фармация-Нео» Нина ЧИЧЕНКОВА, привела пример эффективного использования простых цифровых технологий. Правда, английский.

Там, по ее словам, врач может пациенту-хронику выписать рецепт и отправить по WhatsApp в аптеку.

Депутат считает, что возникшая с рецептурным отпуском проблема безусловно связана с низким уровнем доступности первичной медико-санитарной помощи.

- Неправильно, что поликлиникам государство ежемесячно аккуратно платит за каждого прикрепленного гражданина, вне зависимости от того, попадает он в поликлинику или нет. То есть индикатора доступности нет. Это надо менять, - сказал Клименко.

И добавил, что вообще-то основная цель рецептов — противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных, смертельно опасных веществ. А в остальном - свои риски есть и у безрецептурных препаратов, если ими злоупотреблять. Люди должны понимать, что к любому лекарству надо относиться ответственно.