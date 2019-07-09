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Проект "НГ" "Нужные деньги" передал помощь многодетной жительнице Костаная

Георгий ГОВОРОВ

9 июля 2019, 17:46 |  Общество

С Еленой ГОРНЫХ и ее семьей мы познакомились во время предновогодней акции «Письмо Деду Морозу». Елена одна воспитывает четверых детей. Живут все на 18 кв. м в общежитии.

- Выживаем как можем. Я подрабатываю няней, но сейчас на работу выходить становится проблематично, - рассказала «НГ» Елена. - Младшая дочь Женя на лечении. У нее киста прозрачной перегородки головного мозга. Пока лечиться особо не можем, нельзя даже МРТ сделать. Жене в мае исполнилось 5 лет, врачи просят подождать пару лет. Пока девочке просто дают поддерживающее лечение. Они помогают пробудить у девочки аппетит, она очень худенькая.

Горные живут в съёмной комнате общежития. Кроме Елены - одиннадцатиклассник Александр, семиклассник Никита, шестиклассница Яна и пятилетняя Женя.

В комнате всё расставлено так, чтобы освободить как можно больше пространства для детей. По углам стоят холодильник, обклеенный семейными фотографиями, стол со стареньким компьютером, на котором дети готовят к урокам рефераты, кухонный стол и небольшой сервант. Рядом тумбочка с телевизором начала 2000-х, по которому младшая любит смотреть мультфильмы.


Дети стараются по возможности помогать маме. Сын Александр работает разнорабочим, берётся за любую работу, а все деньги несёт домой. Хочет стать программистом. Никита помогает маме по хозяйству. На стенках рисунки Жени, на полу конструктор, девочке противопоказаны подвижные игры на улице, поэтому с ней играет старшая сестра.

Яна очень спортивная девочка: зимой увлекалась лыжами, потом перешла в секцию баскетбола, теперь хочет записаться на плаванье. Дети стараются не зацикливаться на своих скромных возможностях, а развивать себя в разных направлениях.


В рамках новой ветки проекта «НГ» семье передали 60 000 тенге от генерального спонсора «Нужных денег» такси «Народное" и небольшой сюрприз от постоянной читательницы Сании Ханум.

- Больше полумесяца бегали по больницам, я не могла выйти на работу, хорошо хоть работодатели всё понимают и не злятся на меня, - радуется Елена Горная. - Пособие на детей, а это 35 000 тенге,  уйдёт на выплату аренды. Так что помощь подоспела вовремя.

Семья Горных будет рада любой поддержке. Особенно нужна помощь в подготовке детей к школе.
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