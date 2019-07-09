На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области осудили за незаконное пересечение границы
Брединский районный суд приговорил к десяти месяцам колонии двоих жителей Казахстана, незаконно пересекших государственную границу России, сообющает verstov.info.
Иллюстративное фото avatars.mds.yandex.net
В начале января молодые люди, одному из которых 28 лет, а другому 23 года, выехали на автомобиле из Житикары. Доехав до поселка Чайковский, мужчины переоделись в белые маскировочные костюмы и на лыжах выдвинулись в сторону границы. Через два часа молодые люди бросили лыжи и пошли пешком, опираясь на лыжные палки.
Задержали мужчин через 14 часов сотрудники пограничного управления ФСБ по Челябинской области неподалеку от поселка Мариинский Брединского района. Парни успели пройти километр вглубь российской границы.
Как объяснили приятели, они намеревались найти работу в Магнитогорске.
- Брединский районный суд назначил наказание каждому в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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парковались по звуку видимо
Троутар - для людей?
А столб, с подпоркой, тоже - памятник... :lol: :oops: :-P
Троутар - для людей?
А вот и оно - дерево! Кого ж на него посадят? Оно же памятник! d.radikal.ru c.radikal.ru a.radikal.ru
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