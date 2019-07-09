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На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области осудили за незаконное пересечение границы

9 июля 2019, 12:54 |  Криминал

Брединский районный суд приговорил к десяти месяцам колонии двоих жителей Казахстана, незаконно пересекших государственную границу России, сообющает verstov.info.

Иллюстративное фото avatars.mds.yandex.net

В начале января  молодые люди, одному из которых  28 лет, а другому 23 года, выехали на автомобиле из Житикары. Доехав до поселка Чайковский, мужчины переоделись в белые маскировочные костюмы и на лыжах выдвинулись в сторону границы. Через два часа молодые люди бросили лыжи и пошли пешком, опираясь на лыжные палки.

Задержали мужчин через 14 часов сотрудники пограничного управления ФСБ по Челябинской области неподалеку от поселка Мариинский Брединского района.  Парни успели пройти  километр вглубь российской границы.

Как объяснили приятели, они намеревались найти работу в Магнитогорске.

- Брединский районный суд назначил наказание каждому в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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Комментарии к новости
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§ Ваш земляк
Re: На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А уровень IQ у парней проверили? Для чего вообще нужен был этот маскарад?! :lol: :lol: :lol:
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§ Butch
Re: На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.07.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь :-) Где там от Чайковского до Мариновки можно 14 часов бродить, зайдя при этом всего на километр вглубь территории России, пусть даже и зимой?! :lol:
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