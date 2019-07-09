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В Челябинске молния ударила в самолет

9 июля 2019, 11:23 |  Происшествия

В Челябинске в ночь на понедельник 8 июля молния попала в самолет, летевший из Антальи (Турция). В результате был задержан обратный рейс (из Челябинска в Анталью), сообщает сайт chel.mk.ru.

 

lyredwings.com
ЧП произошло, когда борт, прибывший из Антальи в Челябинск, совершал посадку в аэропорту Баландино. В самолете находились 220 пассажиров и члены экипажа, никто не пострадал. Борт должен был лететь обратно в Турцию, однако рейс задержали на 20 часов.
 
Пассажиров, которые планировали отправиться на отдых в Анталью, разместили в гостинице. Затем им предоставили другой самолет, прибывший из Турции. Заказчиком полета является туроператор Coral Travel.
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