В Челябинске молния ударила в самолет

В Челябинске в ночь на понедельник 8 июля молния попала в самолет, летевший из Антальи (Турция). В результате был задержан обратный рейс (из Челябинска в Анталью), сообщает сайт chel.mk.ru.

lyredwings.com

ЧП произошло, когда борт, прибывший из Антальи в Челябинск, совершал посадку в аэропорту Баландино. В самолете находились 220 пассажиров и члены экипажа, никто не пострадал. Борт должен был лететь обратно в Турцию, однако рейс задержали на 20 часов.

Пассажиров, которые планировали отправиться на отдых в Анталью, разместили в гостинице. Затем им предоставили другой самолет, прибывший из Турции. Заказчиком полета является туроператор Coral Travel.