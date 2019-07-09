Рудничанин упал с крыши многоэтажки

18-летний парень разбился насмерть. Этот факт подтвердили в пресс-службе Депаратмента полиции Костанайской области. Об этом сообщает МИА "Казинформ".

Фото: pixabay.com

ЧП произошло 4 июля в районе школы №12, сообщает паблик в Instagram. 18-летний парень упал с крыши заброшенной пятиэтажки, которая расположена по улице 50 лет октября, дом 57. Студент скончался на месте.

Прибывшие на место происшествия медики, констатировали наступление смерти в результате падения с большой высоты.

Данный факт подтвердили и в областном департаменте полиции.

«Управлением полиции города Рудный по факту падения 18-летнего мужчины с крыши заброшенного здания проводится досудебное расследование», - коротко сообщили в ведомстве.

Ни обстоятельств произошедшего, ни каких -либо других подробностей в полиции раскрывать не стали.