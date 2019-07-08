Жарко и без осадков - прогноз погоды в Костанае и области

Синоптики в ближайшие дни не ожидают осадков на территории Костанайской области. Лишь во вторник, 9 июля, ночью и утром возможны небольшие кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-западный и западный 9-14, местами до 18 м/с. Ночью столбики термометров по области предположительно покажут +10...+15, местами +18 градусов, а днём +23...+28, в южных районах - до +32 градусов.

В среду, 10 июля, облачно и без осадков. Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20, местами +23 градуса, днём 30-35, на юге области - до +38 градусов.

- В Костанае без осадков, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 9 июля темепратура воздуха ночью +13...+15, днём +25...+27. 10 июля ночью +15...+17, днём +30...+32 градуса.