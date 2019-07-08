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Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
alex_60: столовые бесплатные бы открыли. для тех кто не может себе позволить еду. они бы в столовые ходили, а не стояли где то. Какие столовые с бесплатной едой?Им квартиру подавай бесплатно,на...
08.07.19 17:11
Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Сыкымы: Если митинг проходит цивилизованно, с соблюдением законов, то и арестовывать не за что. Ты это парню скажи с чистым листом ватмана.
08.07.19 15:56
Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang: Но чтобы это улучшить, необходимо сначала решить фундаментальные вопросы экономики И кто же это должен решать?! Неужели простые люди, а не государство?! Под Государством я...
08.07.19 15:53
Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang: Я же не знаю причин их безработности Зато раздаёшь бесплатные советы о том, как надо жить!
08.07.19 15:44
Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang: Вероятность смены власти путем митингов помноженная на такую же вероятность что жить при новой власти станет лучше, дают суммарную вероятность на порядок ниже вероятности напрячься и...
08.07.19 15:43
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Жарко и без осадков - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

8 июля 2019, 15:58 |  Общество

Синоптики в ближайшие дни не ожидают осадков на территории Костанайской области. Лишь во вторник, 9 июля, ночью и утром возможны небольшие кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-западный и западный 9-14, местами до 18 м/с. Ночью столбики термометров по области предположительно покажут +10...+15, местами +18 градусов, а днём +23...+28, в южных районах  - до +32 градусов.

В среду, 10 июля, облачно и без осадков. Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20, местами +23 градуса, днём 30-35, на юге области - до +38 градусов.

- В Костанае без осадков, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 9 июля темепратура воздуха ночью +13...+15, днём +25...+27. 10 июля ночью +15...+17, днём +30...+32 градуса.
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