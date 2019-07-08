Уникальный экспонат выставили на праздновании национального дня домбры в Костанае

7 июля в парке 25-летия Нзависимости не смолкали казахские национальные мелодии. День домбры в Костанае празднуют уже несколько дней.

- В этом году мы отказались от заранее прописанной программы. Учредили конкурс по трём номинациям: кюй, народное пение и стихосложение, - рассказал руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. - Приехали музыканты со всей области. Надеюсь, они вдохновят зрителей поближе познакомиться с домброй.

На сцене друг друга сменяли как отдельные исполнители, так и целые оркестры и коллективы. Выступили и профессионалы - оркестр областной филармонии им. Е. Умурзакова. Зрителей было немного. В основном, это семейные пары с детьми, которые пришли погулять по парку.

- Нас 10 человек, мы играем кюй. Учусь уже 3,5 года, но нам ещё стоит поработать над синхронностью, - рассказала "НГ" 11-летняя участница кружка "Домбыра дастан" Айшабиби НУГУМАНОВА. - Домбра хоть и довольно обычный инструент, но издаёт такие красивые звуки. Свою домбру выбирала вместе с учителем и мамой. Долго не могли решиться какую взять, в итоге выбрали более плотную.

Главный дирижёр оркестра казахских национальных инструментов областной филармонии Берик УРАЗАЛИН вместе со своим оркестром, где ведущую роль играет домбра, подготовили для костанайцев несколько кюев, написанных Курмангазы, Нургисом Тлендиевым и Сугурой Алиулы.

- Кюй - очень особый жанр. В нём отражена вся наша культура и история того времени, - считает Берик Уразалин. - Композитор старался передать те трудности, препятствия и радости, которые сам испытывал. Поэтому эта музыка может помочь нам наших далёких предков.

Вдалеке от сцены поставили большую юрту. Здесь выставили часть коллекции домбр из фондов областного краеведческого музея и мемориального музея Ыбрая Алтынсарина. Среди них есть настоящие реликвии, датируемые началом 20-го века. Среди них есть и домбра одного из лидеров национально-освободительного движения 1916 года Амангельды Иманова.

Она заметно отличается от современных. Относительно небольшая по своим размерам, домбра сделана из дерева и инкрустирована костью, изрезанной казахскими орнаментами. По словам экскурсовода, эти отверстия на звучание домбры не влияет. Часто такие маленькие домбры использовали просто как аксессуар. В музей домбра попала в 1970 году.

На выставке домбры отличались не только по форме, но и по оформлению: казахский орнамент мог заменить горный архар или цветы. Костанайцы рассматривали их внимательно. Руками экспонаты трогать не разрешали, зато сфотографироваться на фоне старинных музыкальных инструментов было можно.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА