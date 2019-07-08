Горячая вода в домах костанайцев должна появиться через несколько дней
Георгий ГОВОРОВ
Проблема отсутствия в домах костанайцев горячего водоснабжения решится уже до конца следующей недели. Об этом сообщил главный инженер КТЭК Вячеслав ПЛОТНИКОВ на брифинге 5 июля.
- Изначально речь шла об отключении 169 домов, но мы уже подключили 164, - пояснил Плотников. - Много жалоб традиционно летом на температуру горячей воды. Её мы прогреваем до 58 градусов. Нужно учитывать инертность системы и то, что её запуск произошёл только 4 июля, раньше мы не могли это сделать - ждали когда газовые службы закончат ревизию своих сетей и подадут в котельные газ. Обещаем провести дополнительную проверку, чтобы горячая вода нагревалась на достаточный уровень.
По словам Вячеслава Плотникова, КТЭК уже разобрался с жалобами на работу второй котельной, откуда поступала грязная вода. Проблема грязной воды исчерпана.
Назвать адреса домов, остающихся пока без подключения к горячему водоснабжению, главный инженер КТЭК не смог. Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", чиновник уточнил, что помимо этих объектов воды нет ещё в 25-ти домах, где идёт плановый ремонт системы водоснабжения. Завершить ремонтные работы также должны к концу недели.
- У нас есть огромная просьба к ПКСК. Чтобы жители меньше возмущались, подключить все приборы учёта, - добавил Вячеслав Плотников. - В том случае, если теплоноситель будет иметь меньшую температуру, то и жители будут платить меньше.
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