В Челябинске зафиксировано более 30 случаев заражения описторхозом
В Челябинске выявлено 34 случая острого описторхоза. Из магазинов изъяли более 6 тонн язя, употребление которого стало причиной заболевания, сообщает "Ъ-Южный Урал" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Фото с сайта semerochkishel.ru
33 человека госпитализированы в инфекционное отделение, один лечится дома. Состояние больных оценивается как среднее по тяжести.
Специалисты Роспотребнадзора провели проверки девяти рыбоперерабатывающих цехов, четырех оптовых складов и десяти предприятий торговли, взяли пробы рыбной продукции. По результатам исследований в готовой и сырой продукции найдены жизнеспособные личинки описторхиса.
Во время проверки специалисты ведомства нашли ряд серьезных нарушений. Предприятия не соблюдают санитарные нормы, нарушена технология приготовления и обеззараживания рыбной продукции при копчении. Технической документации и инструкций по производству рыбы в цехах не оказалось.
Специалисты управления отправили письма с информацией о поставщиках рыбы в челябинские магазины в управление Роспотребнадзора по ХМАО, по Свердловской, Курганской и Костанайской областям. Предпринимателям выдали предписания об изъятии указанной продукции из оборота. В Челябинске уже изъято из оборота 5,5 т язя мороженого и 795 кг готовой продукции.
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