Перекресток в центре Костаная обещают открыть лишь к началу рабочей недели

Отдел ЖКХ акимата Костаная сообщает, что с 6 по 8 июля будет перекрыт перекресток ул. Павлова - ул. Алтынсарина. Причина - ведутся работы по реконструкции дороги. - Приносим извинения за причиненные неудобства, - говорится в сообщении отдела ЖКХ.