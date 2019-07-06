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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Ты же уже купил рядом с. Алекс, нет. Только планирую. В 1 ряду - кремированных... :-o Всё фотку - не сделаю... 8-)
06.07.19 15:38
alex_60
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
drakon: А он добровольно пришел сюда?
06.07.19 15:36
electro
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
drakon: Нам они нафик не нужны... И переименовывать нельзя! 8-)
06.07.19 15:33
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: У каждого свое место. Ты же уже купил рядом с.
06.07.19 15:30
сайлау курманов
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Кто-то недавно болтал и нес чепуху или серьезно говорил, якобы начальник пойдет в отставку если подчинённым дадут мзду
06.07.19 15:26
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Перекресток в центре Костаная обещают открыть лишь к началу рабочей недели

6 июля 2019, 11:17 |  ЖКХ

Отдел ЖКХ акимата Костаная сообщает, что с 6 по 8 июля будет перекрыт перекресток ул. Павлова - ул. Алтынсарина. Причина - ведутся работы по реконструкции дороги.

- Приносим извинения за причиненные неудобства, - говорится в сообщении отдела ЖКХ.
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