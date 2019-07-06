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Перекресток в центре Костаная обещают открыть лишь к началу рабочей недели
6 июля 2019, 11:17 | ЖКХ
Отдел ЖКХ акимата Костаная сообщает, что с 6 по 8 июля будет перекрыт перекресток ул. Павлова - ул. Алтынсарина. Причина - ведутся работы по реконструкции дороги.
- Приносим извинения за причиненные неудобства, - говорится в сообщении отдела ЖКХ.
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