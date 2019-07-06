Тренер ФК "Тобол" Владимир Газзаев: "Когда играют за первое место, так нельзя судить!"

После матча, на котором "Тобол" проиграл "Астане" и, как следствие, потерял лидерство в чемпионате РК, состоялась пресс-конференция. На ней главные тренеры команд дали комментарии по игре и ответили на вопросы журналистов.

Роман ГРИГОРЧУК, главный тренер ФК «Астана» заявил, что в этом матче для команды важна была только победа и поэтому все члены команды полны хороших эмоций.

- Во втором тайме после второго гола, вы перестали играть, что случилось с командой? - Спросили Григорчука.

- Ну я думаю, что здесь чисто психологический момент. Мы проиграли последние две игры, эта победа была просто необходима, другого результата мы не представляли и когда стало 2:0, наверное, подсознательно футболисты хотели сохранить этот счет.Я не могу сказать что это правильно, но это так.

- Это лучшая игра из тех, которые когда-либо видели в Казахстане. Вы согласны?

- Думаю, что она входит в десятку лучших!

- Рубашку вашу можно выжимать?

- Да и пиджак тоже.

- Поле понравилось?

- Ну оно намного лучше, чем накануне на тренировке: не политое и трава высокая.

Спросили журналисты и о надеждах ФК "Астана" в связи с участием в Лиге чемпионов («Астана» 9 июля играет с румынским «ЧФР Клуж»)

- Нас испытывает судьба, наверное. У нас самый сильный соперник, который мог попасть. Думаю, сыграв с таким сильным соперником, мы сами станем сильнее, но нам очень важно чтобы это все-таки была победа.

Владимир ГАЗАЕВ, главный тренер ФК «Тобол», естественно, не выглядел таким удовлетворенным:

- В целом у меня претензий по игре своей команды нет. По большому счету, они старались очень, играли хорошо! Большое везение было на стороне Астаны, потому что мы создали столько голевых ситуаций, в которых казалось что уже девать мячу некуда, но как-то не забивались. Первый тайм, первую половину, мы полностью контролировали ход игры, во второй половине инициатива перешла к Астане. В целом первый тайм прошел в равной игре, во втором тайме мы продолжили играть на результат. Я стараюсь не комментировать судейские моменты, но сегодня предвзятое судейство было со стороны главного арбитра. В матче, когда фактически команды играют за первое место, нельзя так судить, нельзя так откровенно помогать команде «Астана», потому что она и так обладает очень высокими игровыми качествами. Я вот сейчас в раздевалку зашел, все ребята поникшие, не от того, что проиграли, а от того, что так нельзя судить. Ребята молодцы, старались играть на победу, была заряженность...Да, где-то тактические нюансы не были строго соблюдены, но чемпионат продолжается, будем готовится к дальнейшим играм и к турниру Лиги Европы.

- Вы будете подавать протест или жалобы на действия судьи? - спросил корреспондент "НГ".

– Это уже не моя компетенция, руководство клуба - может быть. Но я еще раз скажу: это просто беспредел, что сегодня было. Первый гол Бочарова в штрафной площадке -толкают рукаими в спину, судья показывает играть, с этого момента забивают гол. Как судья после этого… Вообще не могу понять.

- Чего не хватило нашим футболистам: везения или прицел сбит? Что помешало с ударов почти в упор забивать?

- Проанализируем, разберем с нашими игроками, я считаю, что даже при таком судействе результат не отражает ход игры. Это нас делает только сильнее.

- По-вашему, сколько должно было быть голов? Вот стопроцентные моменты?

- Если хотя бы половину голевых моментов реализовали, то как минимум точно не проиграли!

-Бочаров был очень активен справа, вы его заменили. Он устал?

- Нет, нужно было оказать давление на заднюю линию, регламент не позволял добавить еще одного игрока из легионеров. Заменив Бочарова на Жарымбетова, мы позволили играть Себаю. Он создал два стопроцентных голевых момента. Считаю это решение правильным только из тактических соображений, к Никите Бочарову претензий нет.

Один из стопроцентных моментов Бауржана Турызбека

Турызбек не понимает, в чем причина промахов

Себай пробивал ворота два раза, но мяч летел мимо. Счет так и остался 0:2

Казалось, что ворота "Астаны" просто заговорили

Газзаев считает, что судейство было предвзятым

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

