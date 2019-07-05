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"Тобол" проиграл "Астане" на своем поле

5 июля 2019, 21:08 |  Спорт

В Костанае состоялся центральный матч 17-го тура футбольной премьер-лиги, в котором встречались два конкурента за лидерство в турнирной таблице - местный "Тобол" и действующий чемпион "Астана". Да этого матча "Тобол" возглавлял турнирную таблицу чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды, сообщает сайт vesti.kz. На 54-й минуте отличился исландский новичок Астаны" - полузащитник Рунар Мар Сигурьонссон, забивший свой первый гол за столичную команду.

Закрепил успех команды на 77-й минуте хорваский полузащитник Марин Томасов. Обоим игрокам ассистировал казахстанский форвард Роман Муртазаев.

Набрав три очка, "Астана" сравнялась с "Тоболом" по набранным очкам и вернула себе первое место в турнирной таблице.
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