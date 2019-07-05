От ЭЦП откажутся в Казахстане

До конца 2019 года большинство госуслуг будет доступно в электронном формате, заявила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, обязательное условие по наличию электронной цифровой подписи (ЭЦП) сдерживает развитие электронных услуг.

"Для многих затруднительно ее получение и применение. Для этого необходимо посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспечения и технических характеристик компьютера, периодическое обновление. Предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет использования в качестве методов аутентификации одноразовых SMS-паролей либо метода единого идентификационного номера. Это практикуется в таких передовых странах, как Великобритания, Франция, Южная Корея и Китай", - сказала глава агентства на пресс-конференции в правительстве.

В Казахстане SMS-пароли применяются лишь по 64 не самым популярным государственным услугам.

"Будет продолжена работа по отказу от электронной цифровой подписи взамен на использование одноразового пароля по всем услугам реестра. Для комфорта наших граждан и быстрого получения госуслуг мы планируем исключить одноразовые справки из реестра госуслуг.

Будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных справок, выписок и документов, которые необходимы для представления в качестве подтверждающих сведений в другие инстанции. В этом перечне такие востребованные справки, как об отсутствии судимости, о временной нетрудоспособности, о наличии либо отсутствии недвижимости, выписка из медицинской карты больного", - добавила Анар Жаилганова.

Эти документы организации будут получать самостоятельно из информационных систем, не обременяя граждан потерей времени на их сбор.

"Агентство активно продвигает получение электронных услуг среди населения как через портал "электронного правительства", так и через различные сервисы, среди которых Telegram-бот @EgovKzBot, мобильное правительство mGov, приложение "Сервис получения справок третьими лицами", пункты общественного доступа, интернет-ресурсы госорганов, уголки самообслуживания", - добавила Жаилганова