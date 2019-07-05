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Молодой мужчина пропал в Костанае
5 июля 2019, 16:02 | Происшествия
Южный отдел полиции УП г. Костаная разыскивает без вести пропавшего Байгалиева Жасулана Армановича, 5 июня 1997 года рождения.
Жасулан Байгалиев ушел из дома 29 июня по адресу п. Амангельды в Костанае. Рост Жасулана - 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.
Был одет в синюю футболку и серые бриджи. На ногах - черные кожаные сандали.
При получении какой-либо информации, отдел полиции, просит немедленно сообщить об этом по следующим телефонам: 8-701-708-46-75, 8-777-149-09-07, 8-747-655-21-63, 8-(7142)-52-68-61 или 102.
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