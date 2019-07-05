Во время сбора боеприпасов в Арыси один из них взорвался, произошёл пожар
Угрозы для местных жителей ситуация не представляет. Жертв и пострадавших нет, передает Informburo.kz.
О взрыве одиночного боеприпаса в Арыси сообщило Министерство обороны РК.
"В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-сапёрными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (в запретной зоне) произошёл подрыв одиночного боеприпаса, в результате чего возникло возгорание", – говорится в сообщении.
Очаг возгорания ликвидировали военные пожарные. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для местных жителей ситуация не представляет.
Министерство обороны напоминает о запрете на приближение к территории арсенала до завершения работ инженерно-сапёрными подразделениями.
Ранее Минобороны сообщало, что вопрос уничтожения фрагментов боеприпасов взял на личный контроль глава ведомства Нурлан Ермекбаев.
Он сообщил, что на перевоз стратегического арсенала понадобится время: надо подготовить площадки, хранилища, задействовать большое количество вагонов, контейнеров и охраны.
"Мы должны обеспечить стопроцентную безопасность. Практически уже начат вывоз боеприпасов. Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим движение в этом направлении. Но сколько времени это займёт, сейчас точно сказать трудно. Боеприпасы вывезут в безопасные места хранения. Такие места в Казахстане есть. Там необходимо подготовить площадку. Вдали от населённых пунктов", – рассказал он.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 188
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сходить в Кентукки чтоль))) Давно не расслаблялась.
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Специально для вас судебные истории, когда жители подали в суд на очень жадную компанию Вымпелком, известную под лого Билайн, разместившую с нарушениеями вблизи их домов свою ЖБ опору сотовой связи....
Флуд и оффтопик (часть 4)
В штате Кентукки кто живет? Там виски уже неделю течет в реке вместо воды.
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Две игры все равно в плюсе. При 38.равных. И кайрат проиграл.
Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф
Это какой-то позор (голосом Швондера)