Во время сбора боеприпасов в Арыси один из них взорвался, произошёл пожар

Угрозы для местных жителей ситуация не представляет. Жертв и пострадавших нет, передает Informburo.kz.

О взрыве одиночного боеприпаса в Арыси сообщило Министерство обороны РК.

"В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-сапёрными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (в запретной зоне) произошёл подрыв одиночного боеприпаса, в результате чего возникло возгорание", – говорится в сообщении.

Очаг возгорания ликвидировали военные пожарные. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для местных жителей ситуация не представляет.

Министерство обороны напоминает о запрете на приближение к территории арсенала до завершения работ инженерно-сапёрными подразделениями.

Ранее Минобороны сообщало, что вопрос уничтожения фрагментов боеприпасов взял на личный контроль глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

Он сообщил, что на перевоз стратегического арсенала понадобится время: надо подготовить площадки, хранилища, задействовать большое количество вагонов, контейнеров и охраны.

"Мы должны обеспечить стопроцентную безопасность. Практически уже начат вывоз боеприпасов. Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим движение в этом направлении. Но сколько времени это займёт, сейчас точно сказать трудно. Боеприпасы вывезут в безопасные места хранения. Такие места в Казахстане есть. Там необходимо подготовить площадку. Вдали от населённых пунктов", – рассказал он.