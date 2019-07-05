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«Вся жизнь борьба!» - генеральный директор «Олжа Агро» стал президентом федераций джиу-джитсу и грепплинга Костанайской области

Дмитрий ПЕТРЕНКО

5 июля 2019, 14:54 |  Спорт

Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ избран на должность президента федераций джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг (UWW) Костанайской области.

Фото из личного архива

- Я с большим уважением отношусь к восточным единоборствам, все мои сыновья занимаются единоборствами. Ранее я практиковал джиу-джитсу и айкидо. И в целом всегда был близок к спорту. В здоровом теле здоровый дух - возможно это звучит банально, но виды спорта где нужно преодолевать себя, перебарывать, придают дополнительную жизненную силу. Вся жизнь — это борьба! Когда ты борешься не только с жизненными ситуациями, но и на татами, ты становишься лучше. У мужчины должен быть сильный характер. Это мое отношение к спорту.

Корреспондент "НГ" поинтересовался, почему Ходжаназаров оставил пост президента федерации триатлона Костанайской области.

- Да, помимо единоборств которые с удовольствием всегда поддерживал еще до вступления в должность президента федераций, я тренировался и продолжаю заниматься триатлоном. Триатлон — этот тот вид спорта где нужно непрерывно преодолевать дистанцию, в беге, гонке на велосипедах, плавании. Там часто хочется остановиться, отдохнуть. Он учит не сдаваться, как и единоборства. Изменения произошли в связи с тем, что «Агромашхолдинг» решил выделить большие деньги на поддержку федерации триатлона. Я уступил, потому, что такие средства выделять на спорт не могу, финансирую не за счет компании, а из своего личного кармана.

Сборная Костанайской области по джиу-джитсу и грепплингу (UWW) с президентом федераций Айдарбеком Ходжаназаровым/ Фото предоставлено Академией смешанных единоборств "QAZAQ BATYRY"

С мая 2019 года областную федерацию по триатлону возглавляет Андрей Лаврентьев.
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§ Балтикасемь
Re: «Вся жизнь борьба!» - генеральный директор «Олжа Агро» стал...
Балтикасемь


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Сообщений: 23
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 05.07.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель с большой буквы! Молодой, умный, перспективный. Видит ситуацию, знает, как рещить ее. Читаю его интервью не в первый раз. Если бы все в сельском хозяйстве были с таким подходом к делу, то мы были бы уже впереди планету всей в этой отрасли.
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