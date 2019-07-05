Победили цемент, кумыс и торгайское мясо — в Костанае прошел конкурс-выставка лучших товаров

В ней участвовали предприятия — соискатели президентской премии «Алтын сапа». Обладателями ее становятся победители конкурса «Лучший товар Казахстана», областной этап которого и завершился сегодня, 5 июля.

По данным областной палаты предпринимателей, в конкурсе по номинациям «Лучший товар производственного назначения», «Лучший товар для населения», «Лучший продовольственный товар» участвовало 36 субъектов бизнеса. Это и крупные предприятия, такие как ТОО «Милх», Рудненский цементный завод, и совсем небольшие ИП, которые занимаются, например, пчеловодством, работают в сфере народных промыслов. Их выставочные экспозиции заняли в Сити-центре ярмарочные палатки. Кстати, некоторые из производителей продуктов завтра будут продавать свою продукцию на ярмарке. Это, в частности, ТОО «Торгай ет» - мясоперерабатывающий комбинат, который открылся в Аркалыке в прошлом году. Около экспозиции предприятия народ быстро выстроился в очередь — покупали колбасы, копчености, просто мясо.

- Мы сейчас производим продукцию примерно 20 видов из говядины, конины, баранины, - рассказал «НГ» заместитель директора ТОО «Торгай ет» Кайрат ЖИЕНБАЕВ, - колбас пока 12 видов, три наименования консервов, деликатесы мясные, в частности, из баранины.

Если торгайцы в конкурсе дебютанты, то мендыкаринское ТОО «Каменск-Уральск» участвует не впервые, в 2005-м году уже становилось победителем. Предприятие производит и бутилирует кумыс.

- Ежедневно в нашем хозяйстве доится 40 кобыл, производим в сутки до 300 литров кумыса, - рассказал «НГ» представитель предприятия Тулеген АСАНОВ. - Мы компания известная, и все равно считаем, что есть куда расти и развиваться. Сейчас, например, наша продукция продается в супермаркетах. Чтобы это стало возможным, мы получили весь пакет разрешительных документов, наша продукция регулярно проходит экспертизу санитарную, на таре указан штрих-код. То есть мы подтверждаем свое качество. Продаем кумыс не только в своей области, но и в СКО, в Курганской области РФ.

ТОО «Торгай ет», ТОО «Каменск-Уральск» и житикаринское ТОО «National Food Company Kazakhstan», производящее талкан, стали победителями областного этапа конкурса в номинации «Лучшие продовольственные товары».

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» победителями названы ТОО «Рудненский цементный завод», ТОО «Гермес-4» - производитель гранулированных кормов для животных, и ТОО «ПТФ «Азурит», которое занимается пошивом спецодежды.

В номинации «Лучшие товары для населения» победителями стали предприниматели, которые так или иначе разрабатывают национальную тематику. Пример — костанайское ТОО «Султан», которое много лет шьет одежду, соединяя казахскую декоративную стилистику с современными мотивами.

Индивидуальный предприниматель из Костаная Евгения Домбаева представила на конкурс от своего ателье свадебные платья ручной работы в национальном стиле и саукеле.

Третий победитель - ИП "Үкі көз" из Наурзумского района, предприниматель Абзал Бегимбетов режет из дерева казахскую национальную посуду, на выставку привез большие блюда из сосны. Охотно отвечал на вопросы заинтересованных граждан по тонкостям технологии. Объяснил, например, что сторониться сосны для такой работы не нужно — мастер вываривает древесину в соленой воде, удаляя смолу. Абзал — переселенец с юга Казахстана, говорит, готов для желающих проводить мастер-классы.

Производители туалетной бумаги "Пятый элемент" участвуют второй раз и не оставляют надежды стать победителями