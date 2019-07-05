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Серый волк
Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная связаны с неисправным сервером
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Обликоморале
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maxsaf
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Yorik
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Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная связаны с неисправным сервером

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 июля 2019, 11:55 |  Общество

Проблему с электронной очередью в детские сады Костаная обсудили вчера, 4 июля, в департаменте Агентства РК по делам госслужбы. Поводом стали многочисленные жалобы граждан, которые не могут воспользоваться из-за перегрузки электронной системы.

- Система электронного распределения детей в детские сады начала работать в Костанае с начала этого года, - сообщил главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы области Казбек БЕКСУЛТАНОВ. - До июня этого года все было нормально, но потом система дала сбой. Система работает таким образом, что первые три дня месяца с 7 утра открыт доступ для социально-уязвимых слоев населения, которые находятся в приоритете. На 4-ый день с 7 утра открывается общий доступ для всех желающих определить детей в детские сады. Однако две жительницы Костаная пожаловались на то, что с 10 по 17 июня этого года не смогли записать своих детей в возрасте от 3 до 4 лет ни в один близлежащий детский сад.

Руководитель отдела образования акимата Костаная Айман ИБРАЕВА подтвердила, что из-за большой нагрузки и огромного количества заходов посетителей сервер не выдержал нагрузки. Система заблокировалась и информация о наличии мест в детские сады исчезла.

Айман Ибраева (в центре)

- На автоматизированную систему мы перешли в октябре 2018 года, - пояснила Ибраева. - В связи с тем, что в начале июня родители массово начали записывать детей в детские сады, система дала сбой. После неоднократных жалоб я лично проверяла систему — она была на блокировке. Мы обратились к разработчикам и они объяснили, что сервер не справился с потоком обращений. Как они нам образно объяснили, представьте, что в одну дверь одновременно пытаются зайти 1000 человек.

Ибраева пояснила, что для определения ребенка в нужный садик достаточно ввести ИИН. Эту процедуру, по ее словам, проделывали «по 7 родственников одного ребенка», чтобы быстрее его записать в садик. Разработчики пояснили, что нужен более мощный сервер. Руководитель отдела образования довела это до сведения городского акима и деньги на покупку нового сервера уже выделили.

- С учетом сроков проведения тендера и определения подрядчика, новое оборудование для сервера должно поступить в Костанай до конца июля, - сообщила Ибраева. - Мы рассчитываем, что в августе новый сервер заработает. Хотя сейчас поток обращений уменьшился, что связано, видимо, с периодом отпусков. Пока система электронной очереди вновь работает без сбоев и со старым сервером.

Присутствовавшие уточнили, что система давала сбой именно по постановке в очередь детей в возрасте 3-4 лет. С остальными все было в порядке.

- Я думаю, что коррупционные риски при электронной постановке детей на учет полностью исключены, - резюмировал председатель межведомственной рабочей группы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Даже то, что мы сейчас открыто обсуждаем эту проблему, говорит о том, что коррупции в этом нет.

Представители рабочей группы отметили, что на случай таких сбоев нужно выработать бумажный формат подачи заявлений, который бы работал наравне с электронной системой.

Айман Ибраева также добавила, что родители, которые не смогли электронно поставить в очередь детей в июле, могут попробовать это сделать в августе, когда освободятся 280 мест.


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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.07.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то странно, был сайт garden и все работало более ли менее. Как только перешли на Индиго так сразу все умерло. Или у них там сервер к сайту привязан?
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§ peshexod
Re: Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.07.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы обратились к разработчикам и они объяснили, что сервер не справился с потоком обращений

Похоже на бред.
Кто составлял ТЗ и из какой нагрузки исходили? (чьи то должностные обязанности)
Кто разработчик и какие деньги выделялись? (кто принимал работу?)
И главное, кто возместит убытки? (Прокуратура не хочет задать пару вопросов?)
Нескончаемая череда головотяпства, воровства и безответственности!
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§ peshexod
Re: Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.07.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попытался найти конкурсную документацию и сам конкурс, но не нашёл.
Никто не видел?
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§ Серый волк
Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная связаны с неисправным сервером
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10284
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из написанного текста можно понять, что право социально уязвимых граждан на устройство своего ребенка в детсад чиновники определили только три дня с 7:00. Но и это оказалось невозможно?
Запретили незаконно иные возможности воспользоваться правом.
То есть права оказались ущемлены.

Вывод из текста второй:
Сайт был доступен, но недоступны оказались места???

Я ведев работу этих представителей первобытно-общинных кланов с мошенничеством на дорогах, с строительством, с уничтожением деревьев, с воровством городской собственности, с постоянным распилом бюджета и враньем, сказать могу только одно. Ни одному слову этих чиновников я не верю. И более чем уверен, что вся их грязная деятельность специально инспирирована и нужные ИМ люди уже везде где надо кланово записаны.

Кроме того большинство зданий детских садов просто украдено в области.
Вполне реально можно просто по спутниковым снимкам и зная город пройти по всем детсадам, чтоб убедиться, что в них находятся посторонние организации или вообще живут жулики с толстыми карманами, ездящие на толстых машинах.
По какому праву они там находятся и какими мошенниками ликвидированы детсады?

Прокуратура есть в стране Казахстан?? Или это фикция?
Права граждан ущемлены и есть очень многочисленные весомые подозрения в мошенничестве, преступлениях против государства, и мошенничествах с очередью в очередной этот раз.

[Исправлено: Серый волк, 05.07.2019 - 09:48]
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§ Серый волк
Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная связаны с неисправным сервером
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10284
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему антигосударственные преступники, кравшие детсады, отдававшие их другим организациям и занимавшиесяя перепрофилированием и откровенной продажей зданий детсадов на сидят в тюрьме?????
По преступлениям антигосударственной направленности нет сроков давности.

Почему не ведется работа по возвращению похищенного и преступников это совершивших, тем более что все их подписи должны оставаться под документами и найти их проще простого?

Казахстан нищая страна, которая не в состоянии продавая огромное количесто нефти и руд на душу населения построить необходимое количество детсадов, чтоб не вызывать ежегодные спазмы, ажиотаж и скандалы с местами в детсадах?
В городе полно частного сектора и ветхого фонда даже в центре, страна не в состоянии расселить четыре частника с огородами, или снести убогую хрущебу 60 лет назад возведенную и построить достойные детсады?
Этому мешают чиновники? Почему они ещё не находятся в тюрьме?

Почему шайка известного на всю страну и за пределами Ахметжанова, попавшаяся и посаженная как раз на коррупции с зданиями детсадов, вся полностью гуляет на свободе?
Почему он при коррупции в исправительной системе, любезно его отпустившей, не посажен вновь по другим делам, если за ним длинный хвост этих дел, известный почти каждому умеющему читать человеку в городе?

Почему этот самый грязный пример коррумпированного чиновника ходит сытый и довольный на свободе? Он пример другим?
Не по этому ли коррупционных примеров стало намного больше? А выполненные по бюджету работы стали намного менее качественные, а иногда и абсолютной фикцией работ именно из-за этого?
В правовом государстве, таких вопросов у читателей даже не возникает, по той причине, что правохранительные органы работают с жульём намного быстрее чем, сведения об этом в прессу попадают.

Украл собственность города и государства - в тюрьму надолго и без вариантов!
Ущемили права граждан, создали чудовищные барьеры, неработающую электронную бюрократия - долой с должности!
И на исправительные работы публично метлой на пару лет улицы в городе подметать или асфальтировать, чтоб каждый житель мог видеть результат коррупции махающий метлой или лопатой с асфальтом на принудительных исправительных работах! :-)
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§ Серый волк
Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная связаны с неисправным сервером
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10284
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Попытался найти конкурсную документацию и сам конкурс, но не нашёл. Никто не видел?

Как сказал товарищь Саахов: Эээээ!!! Торпоиться не надо! Торопиться не надо!

Нуно сначал найти очень хорошего поставщика, чтоб распилить на новом большом сервере.
Нуно очень грамотно поработать с ним так, чтоб этот сервер имел нужные двери, окна, форточки и лазейки строго по ранжиру залезаемого.
:-)
Чтоб сначала кланы, потом знакомые кланов, потом кунакам нужных людей с деньгами, потом совсем мало нужные люди с небольшими деньгами и баранами, И чтоб все эти люди успели причем строго по феодальному ранжиру! (видимо в этом главная проблема). А потом уже только он был доступен с 7 утра всем страждущим, ездящим на осликах и поющих песню про медведей вращающих земную ось
:-)


Цитата:
— Значит так. Двадцать баранов… — Двадцать пять. — Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота. — И бесплатная путевка…




[Исправлено: Серый волк, 05.07.2019 - 10:53]
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