Проблемы с электронной записью детей в детсады Костаная связаны с неисправным сервером

Проблему с электронной очередью в детские сады Костаная обсудили вчера, 4 июля, в департаменте Агентства РК по делам госслужбы. Поводом стали многочисленные жалобы граждан, которые не могут воспользоваться из-за перегрузки электронной системы.

- Система электронного распределения детей в детские сады начала работать в Костанае с начала этого года, - сообщил главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы области Казбек БЕКСУЛТАНОВ. - До июня этого года все было нормально, но потом система дала сбой. Система работает таким образом, что первые три дня месяца с 7 утра открыт доступ для социально-уязвимых слоев населения, которые находятся в приоритете. На 4-ый день с 7 утра открывается общий доступ для всех желающих определить детей в детские сады. Однако две жительницы Костаная пожаловались на то, что с 10 по 17 июня этого года не смогли записать своих детей в возрасте от 3 до 4 лет ни в один близлежащий детский сад.

Руководитель отдела образования акимата Костаная Айман ИБРАЕВА подтвердила, что из-за большой нагрузки и огромного количества заходов посетителей сервер не выдержал нагрузки. Система заблокировалась и информация о наличии мест в детские сады исчезла.

Айман Ибраева (в центре)

- На автоматизированную систему мы перешли в октябре 2018 года, - пояснила Ибраева. - В связи с тем, что в начале июня родители массово начали записывать детей в детские сады, система дала сбой. После неоднократных жалоб я лично проверяла систему — она была на блокировке. Мы обратились к разработчикам и они объяснили, что сервер не справился с потоком обращений. Как они нам образно объяснили, представьте, что в одну дверь одновременно пытаются зайти 1000 человек.

Ибраева пояснила, что для определения ребенка в нужный садик достаточно ввести ИИН. Эту процедуру, по ее словам, проделывали «по 7 родственников одного ребенка», чтобы быстрее его записать в садик. Разработчики пояснили, что нужен более мощный сервер. Руководитель отдела образования довела это до сведения городского акима и деньги на покупку нового сервера уже выделили.

- С учетом сроков проведения тендера и определения подрядчика, новое оборудование для сервера должно поступить в Костанай до конца июля, - сообщила Ибраева. - Мы рассчитываем, что в августе новый сервер заработает. Хотя сейчас поток обращений уменьшился, что связано, видимо, с периодом отпусков. Пока система электронной очереди вновь работает без сбоев и со старым сервером.

Присутствовавшие уточнили, что система давала сбой именно по постановке в очередь детей в возрасте 3-4 лет. С остальными все было в порядке.

- Я думаю, что коррупционные риски при электронной постановке детей на учет полностью исключены, - резюмировал председатель межведомственной рабочей группы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Даже то, что мы сейчас открыто обсуждаем эту проблему, говорит о том, что коррупции в этом нет.

Представители рабочей группы отметили, что на случай таких сбоев нужно выработать бумажный формат подачи заявлений, который бы работал наравне с электронной системой.

Айман Ибраева также добавила, что родители, которые не смогли электронно поставить в очередь детей в июле, могут попробовать это сделать в августе, когда освободятся 280 мест.