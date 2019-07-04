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Авто с иностранными номерами хотят регистрировать онлайн

4 июля 2019, 17:08 |  Государство

Автомобили с армянскими, кыргызскими и российскими номерами предлагают регистрировать онлайн в случае введения в Казахстане временной регистрации авто. Об этом на пресс-конференции в правительстве рассказал начальник управления Комитета административной полиции Марат Туякбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как свидетельствуют участившиеся обращения от законопослушных граждан касательно нарушений иностранными транспортными средствами Российской Федерации, Армении и так далее. Действительно, мы провели анализ. На сегодняшний день тенденции снижения нарушений с их стороны мы не видим. Они чувствуют безнаказанность, совершают на одной автомашине повторно несколько десятков нарушений. Здесь есть объективная причина, почему мы не можем своевременно (их) остановить. У нас отсутствует база данных транспортных средств данных государств. У нас затрачивается время на установление данных автомашины, непосредственно лица, которое управляет", - рассказал Марат Туякбаев.

По его словам, МВД предлагает ввести онлайн-регистрацию для автомобилей с иностранными номерными знаками. 

"Не идет вопрос о запрете эксплуатации данных транспортных средств. Наше государство открыто для передвижения для всех транспортных средств, любого государства. Вопрос стоит об учете транспортных
средств, временная регистрация. Под ней мы подразумеваем не то, чтобы человек обращался в спецЦОН, стоял в очереди и так далее. Будет предусмотрена онлайн-регистрация. По итогам обсуждения данного вопроса, если положительно поддержит общество, все государственные органы, только тогда будет разрабатываться механизм, в какие сроки будет действовать регистрация, на какой период", - сообщил он. 

Он подчеркнул, что вопрос находится на стадии обсуждения.

"Даже если вы приобрели машину, вы должны осуществить соответствующие регистрационные действия. То есть, если собственником является гражданин Армении, соответственно, вы должны привести в соответствие свои регистрационные документы. Насколько я знаю, оформление происходит в Армении, когда вы пересекаете границу с Казахстаном, владельцем являетесь уже вы по техническому паспорту. Соответственно, здесь вы уже должны встать на учет, я повторюсь, не обращаясь в спецЦОН, если автомашина с иностранными номерными знаками. Единственное, мы должны знать марку, модель автомашины, все ее характеристики и лицо, которое управляет им на территории Казахстана", - отметил Марат Туякбаев.

"Нам этого достаточно, мы больше никаких целей не преследуем. Растаможка, налоги - мы такие вопросы не собираемся поднимать, чистый учет", - подчеркнул он.

Напомним, Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о планах по введению в стране временной регистрации автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими номерами.
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§ ZXC
Re: Авто с иностранными номерами хотят регистрировать онлайн
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 04.07.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно. Перед мною сколько раз старые тазики с номерами RU нарушали правила.
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