День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
Георгий ГОВОРОВ
Два дня в Костанае будут отмечать День домбры. Официально днем самого известного национального казахского музыкального инструмента считается в этом году 7 июля. В Казахстане этот праздник появился в 2018 году. Его празднуют в первое воскресенье июля.
В Доме дружбы чествовать домбру начнут уже завтра, 5 июля. В 11:00 здесь откроют несколько площадок. Для костанайцев организуют выставку кисломолочной продукции и баурсаков. Для любителей национальной музыки выступят музыкальные коллективы.
- Мы договорились с академией МВД им. Кабылбаева, - рассказала "НГ" пресс-секретарь областного дома дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - В музее учебного заведения хранится уникальный артефакт - домбра Мухтара Ауезова. Широкая публика сможет увидеть её 5 июля на празднике.
Праздничные мероприятия в Доме дружбы завершатся в 13:00.
В воскресенье, 7 июля, в 18:00 праздничные мероприятия в честь Дня домбры пройдут в парке 25-летия Независимости по ул. Гашека. Там пройдет выставка казахских национальных музыкальных инструментов, конкурсы и викторины, а также выступление домбристов со всей области.
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kbkz1980: каждый убежавший ещё и жизни учит. Комплекс у них. Убежавших. Перестал обращать на это уже внимание.
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