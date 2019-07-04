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День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля

Георгий ГОВОРОВ

4 июля 2019, 17:29 |  Культура

Два дня в Костанае будут отмечать День домбры. Официально днем самого известного национального казахского музыкального инструмента считается в этом году 7 июля. В Казахстане этот праздник появился в 2018 году.  Его празднуют в первое воскресенье июля.

В Доме дружбы чествовать домбру начнут уже завтра, 5 июля. В 11:00 здесь откроют несколько площадок. Для костанайцев организуют выставку кисломолочной продукции и баурсаков. Для любителей национальной музыки выступят музыкальные коллективы.

- Мы договорились с академией МВД им. Кабылбаева, - рассказала "НГ" пресс-секретарь областного дома дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - В музее учебного заведения хранится уникальный артефакт - домбра Мухтара Ауезова. Широкая публика сможет увидеть её 5 июля на празднике.

Праздничные мероприятия в Доме дружбы завершатся в 13:00.

В воскресенье, 7 июля, в 18:00 праздничные мероприятия в честь Дня домбры пройдут в парке 25-летия Независимости по ул. Гашека. Там пройдет выставка казахских национальных музыкальных инструментов, конкурсы и викторины, а также выступление домбристов со всей области.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 6-го нельзя что-ли было?
Два дня подряд.
А тот тут с выходным каким то.
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* drakon
День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16705
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А 6-го нельзя что-ли было?

6-го Ярмарка, как буд то - не знаешь... :lol: :oops:
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* alex_60
День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну на ярмарке бы поиграли.
На гармошках же играют.

[Исправлено: alex_60, 04.07.2019 - 20:28]
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* drakon
День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16705
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На гармошках же играют.

На Ярмарке лучше звучит - Балалайка... :lol: :oops:
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