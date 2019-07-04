Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Досаев: Кредиты на той запретить нельзя

4 июля 2019, 16:08 |  Государство

В общем объеме потребительских кредитов займы на тои составляют порядка 9,5%, передает Zakon.kz.

Фото : Экспресс К

На пленарном заседании Сената Парламента РК речь зашла о потребительских кредитах, которые казахстанцы часто берут, в том числе на тои.

- А кредиты на свадьбы, как вы к этому относитесь? - поинтересовалась спикер палаты Дарига Назарбаева у главы Нацбанка.

Ерболат Досаев ответил, что в общем объеме потребительских кредитов займы на тои составляют порядка 9,5%.

- К сожалению, мы по структуре смотрели почти у всех банков, кто занимается потребительскими кредитами, где-то 9,5% процентов той-кредиты. Поэтому никто этого права ни у кого не забирал, если имеются соответствующие доходы. Но, понятно, что это решение каждой семьи и оценка его. К сожалению, у нас много фактов, когда берут кредиты родители, а расплачиваются те, ради кого эти деньги брали, и кредиты переходят к ним в виде обслуживания, - пояснил он.

По его словам, сложившаяся ситуация во многом произошла из-за упущенных возможностей, связанных с проведением финансовой грамотности населения.

- Мы договорились с Ассоциацией финансистов РК, банки подключатся и местные исполнительные органы, что эту работу мы будем проводить в два раза активнее и объяснять. Если кредит берется, он должен быть оплачен. Той-кредит - как форма, люди берут его собственные цели, его запретить нельзя, но хотелось бы отрегулировать их количество и объемы, которые они берут на эти цели, - сказал Досаев.

- И ответственность обеих сторон - тех, кто дает кредит, и того, кто берет, - добавила Назарбаева.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.07.19 17:29 День домбры отпразднуют в Костанае 5 и 7 июля
04.07.19 17:08 Авто с иностранными номерами хотят регистрировать онлайн
04.07.19 15:45 Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
04.07.19 15:09 О том, что следует ожидать в связи с введением обязательного медицинского страхования, напомнили костанайцам
04.07.19 14:54 Данные 11 млн казахстанцев находились в открытом доступе в интернете
04.07.19 13:19 Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
04.07.19 11:23 Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
04.07.19 10:12 Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная
04.07.19 09:08 Евгений ШИБАРШИН: Понять и простить…
03.07.19 16:59 Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ сайлау курманов
Re: Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.07.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В такой богатой стране, могли бы для свадьбы льготные кредиты давать
Профайл Посетить вебсайт

§ kbkz1980
Re: Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3969
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.07.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда люди осознают о бесполезности этого мероприятия.
сватьба-это никчёмные траты и кабала из кредитов.
Профайл

§ Vital
Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну в любом случии. Девушка должна быть в красивом платье. Для парня пусть это будет кабала. Ведь ночью снимать красивое платье думаю норм)))
Профайл

* alex_60
Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче на тои, сабантуи и подобное можно.
Через год спишут.
Наверное той-"певцы" лобби проплатили.
Их же тут орда целая.
Как я рад за казахов.
Кайраты теперь каждую неделю тои закатывать будут. Нам тоже костей перепадет.
Гуляй народ.

[Исправлено: alex_60, 04.07.2019 - 19:05]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 102
Пользователей: 7
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх