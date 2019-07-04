Досаев: Кредиты на той запретить нельзя
В общем объеме потребительских кредитов займы на тои составляют порядка 9,5%, передает Zakon.kz.
Фото : Экспресс К
На пленарном заседании Сената Парламента РК речь зашла о потребительских кредитах, которые казахстанцы часто берут, в том числе на тои.
- А кредиты на свадьбы, как вы к этому относитесь? - поинтересовалась спикер палаты Дарига Назарбаева у главы Нацбанка.
Ерболат Досаев ответил, что в общем объеме потребительских кредитов займы на тои составляют порядка 9,5%.
- К сожалению, мы по структуре смотрели почти у всех банков, кто занимается потребительскими кредитами, где-то 9,5% процентов той-кредиты. Поэтому никто этого права ни у кого не забирал, если имеются соответствующие доходы. Но, понятно, что это решение каждой семьи и оценка его. К сожалению, у нас много фактов, когда берут кредиты родители, а расплачиваются те, ради кого эти деньги брали, и кредиты переходят к ним в виде обслуживания, - пояснил он.
По его словам, сложившаяся ситуация во многом произошла из-за упущенных возможностей, связанных с проведением финансовой грамотности населения.
- Мы договорились с Ассоциацией финансистов РК, банки подключатся и местные исполнительные органы, что эту работу мы будем проводить в два раза активнее и объяснять. Если кредит берется, он должен быть оплачен. Той-кредит - как форма, люди берут его собственные цели, его запретить нельзя, но хотелось бы отрегулировать их количество и объемы, которые они берут на эти цели, - сказал Досаев.
- И ответственность обеих сторон - тех, кто дает кредит, и того, кто берет, - добавила Назарбаева.
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