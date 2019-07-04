Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка

Еженедельник "Наша газета" уже рассказывал о ситуации, которая сложилась в селе Молокановка Костанайского района. В статье, опубликованной 27 июня, жители села описывают свой быт без газа, доступной питьевой воды, освещения и дорог. Тогда акимат Костанайского района отвечал сельчанам, что из-за того, что в Молокановке проживает меньше 2 000 человек, финансирование на решение проблем не выделялось.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась с водоснабжением села. Питьевую воду завозят только 2 раза в месяц, а содержимое колодцев не пригодно даже для полива огородов.

- Отделом ЖКХ Костанайского района разработана и отправлена заявка на приобретение специальной автомашины для развоза воды в поселки, - пишет в комментарии "НГ" пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА.- Вода в специальной бочке дольше сохранит качество и чистоту. Фляга воды стоит 120 тенге, в ней 40 литров. Но, периодичность доставки воды в поселок останется на том же уровне. Обслуживающая компания утверждает, что нет надлежащего разбора воды, покупают не все, у основной составляющей населения есть свои скважины.

На самом деле, обслуживающая компания лукавит - если воду возить чаще, ее,конечно, не будут брать больше. Просто у жителей Молокановки она будет свежее.



Жители также жаловались на огромные кучи навоза, которые они не могут вывезти, так как по их словам акимат не предоставляет технику. Жители даже готовы были заплатить за бензин, но при этом самостоятельно это сделать оказалось невозможным. В пресс-службе акимата про технику ничего не сказали, но сообщили, что "в отношении жителей, которые складируют мусор и навоз на своей территории, будут применены меры административного воздействия".

В акимате пообещали помочь с ремонтом дороги. В Молокановку по ним должен заезжать автобус, чтобы жители села могли добираться до областного центра. Уже почти год перевозчик отказывается заезжать в поселок, поскольку пассажиров оттуда немного, а машина на бездорожье ломается. Как говорится в комментарии, в ближайшее время акиматом сельского округа будет проведена работа по подсыпке и гредированию поселковых дорог.

Вопросы газоснабжения, освещения улиц и улучшения качества связи, по всей видимости, решатся ещё не скоро.

- Что касается мобильной связи и интернета, мы провели переговоры с операторами связи, ни один из них не отозвался на наше предложение, мотивируя свой отказ малой численностью населения, - сообщила Анара Кызыкенова. - Остаются открытыми вопросы по затратным проектам, таким как освещение, строительство дорог и школы, проведение газопровода, водопровода... При таком количестве жителей деньги не даст ни республиканский, не областной бюджет.

Чтобы поселок признали перспективным, Молокановка должна вырасти почти в 4 раза. А как может расти количество населения, если условия жизни крайне тяжелые?

С ответом акимата жители села не согласны. Они намерены и дальше бороться за свой поселок.

