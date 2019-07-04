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Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка

Георгий ГОВОРОВ

4 июля 2019, 15:45 |  Общество

Еженедельник "Наша газета" уже рассказывал о ситуации, которая сложилась в селе Молокановка Костанайского района. В статье, опубликованной 27 июня, жители села описывают свой быт без газа, доступной питьевой воды, освещения и дорог. Тогда акимат Костанайского района отвечал сельчанам, что из-за того, что в Молокановке проживает меньше 2 000 человек, финансирование на решение проблем не выделялось.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась с водоснабжением села. Питьевую воду завозят только 2 раза в месяц, а содержимое колодцев не пригодно даже для полива огородов.

- Отделом ЖКХ Костанайского района разработана и отправлена заявка на приобретение специальной автомашины для развоза воды в поселки, - пишет в комментарии "НГ" пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА.- Вода в специальной бочке дольше сохранит качество и чистоту. Фляга воды стоит 120 тенге, в ней 40 литров. Но, периодичность доставки воды в поселок останется на том же уровне. Обслуживающая компания утверждает, что нет надлежащего разбора воды, покупают не все, у основной составляющей населения есть свои скважины.

На самом деле, обслуживающая компания  лукавит - если воду возить чаще, ее,конечно, не будут брать больше. Просто у жителей Молокановки она будет свежее. 

Жители также жаловались на огромные кучи навоза, которые они не могут вывезти, так как по их словам акимат не предоставляет технику. Жители даже готовы были заплатить за бензин, но при этом самостоятельно это сделать оказалось невозможным. В пресс-службе акимата про технику ничего не сказали, но сообщили, что "в отношении жителей, которые складируют мусор и навоз на своей территории, будут применены меры административного воздействия".

В акимате пообещали помочь с ремонтом дороги. В Молокановку по ним должен заезжать автобус, чтобы жители села могли добираться до областного центра. Уже почти год перевозчик отказывается заезжать в поселок, поскольку пассажиров оттуда немного, а машина на бездорожье ломается. Как говорится в комментарии,  в ближайшее время акиматом сельского округа будет проведена работа по подсыпке и гредированию поселковых дорог.

Вопросы газоснабжения, освещения улиц и улучшения качества связи, по всей видимости, решатся ещё не скоро.

- Что касается мобильной связи и интернета, мы провели переговоры с операторами связи, ни один из них не отозвался на наше предложение, мотивируя свой отказ малой численностью населения, - сообщила Анара Кызыкенова. - Остаются открытыми вопросы по затратным проектам, таким как освещение, строительство дорог и школы, проведение газопровода, водопровода... При таком количестве жителей деньги не даст ни республиканский, не областной бюджет.

Чтобы поселок признали перспективным, Молокановка должна вырасти почти в 4 раза. А как  может расти количество населения, если условия жизни крайне тяжелые?

С ответом акимата жители села не согласны. Они намерены и дальше бороться за свой поселок.


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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10281
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сколько жителей Молокановки не вернулось с Великой Отечественной?

Есть ли в селе память об этом? Скромный сельский памятник с фамилиями погибших односельчан?

И когда больше была разруха, после той страшной войны, когда всё для фронта и все для Победы?
Или сейчас страшнее разруха и руины?
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* drakon
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16705
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Есть ли в селе память об этом?

В первом материале, на последнем фото,
кажется - есть... 8-)
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§ Елена Элерт
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 04.07.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается мобильной связи и интернета, мы провели переговоры с операторами связи, ни один из них не отозвался на наше предложение, мотивируя свой отказ малой численностью населения


Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю, у нас "связисты" такие умники всеми способами с людей деньги дерут, а где что помочь надо, их хата с краю им не выгодно, да у нас пол страны в таких деревнях по 100-200 человек живет, давайте откажемся от них, будем обслуживать только Астану и Алмату, вот тогда у нас на селе люди от скуки убиваться самопалкой не перестанут :-(
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§ лимон
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
замкнутый круг - газа нет, туда не едут, и туда не едут т.к. газа нетЦитата:
drakon:
кажется - есть...

есть-есть, возле школы
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§ Георгий ГОВОРОВ
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 5
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 04.07.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть там такой памятник, стоит в самом центре села возле местной школы и магазинов. Ухоженная стела с маленькой табличкой со всех сторон окружена зелёным забором с красными звёздами. Думаю, тут не столь важно как было в те времена, сколь насущен вопрос: когда же это средневековье закончится.

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 04.07.2019 - 17:27]
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§ Добрый земледелец
Re: Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского...
Добрый земледелец


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 04.07.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже власти так решили устранить проблему демографии. Потому что сельчанам пока больше ничего не остаётся, кроме как нарожать ещё 1500 новеньких молокановцев, чтобы их село стало "перспективным":)
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§ Серый волк
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10281
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый земледелец:
Похоже власти так решили устранить проблему демографии. Потому что сельчанам пока больше ничего не остаётся,

Если вы посмотрите на спутниковые снимки, то увидите скелеты руин шести огромных ферм животноводческого комплекса. Остальные фермы судя по виду и отсутствию наезженных путей и запасов фуража либо пусты, либо почти пусты.
Так что эти представители власти совершили антигосударственные преступления, способствовали уничтожению достояния, производства и благополучия страны и рабочих мест конкретно в этой Молокановке, уничтожили действовавший водопровод, скорее всего с перспективой кражи чугунных труб, а теперь по любому поводу цинично заявляют о недостаточности населения.

[Исправлено: Серый волк, 04.07.2019 - 15:06]
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§ Серый волк
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10281
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт: Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю, у нас "связисты" такие умники всеми способами с людей деньги дерут, а где что помочь надо, их хата с краю им не выгодно


Они барыги, совесть давно посеявшие, которую им купюры затмили ещё очень давно, как и толстому ряду чиновников.
Если оператор не обеспечивает связь населенным пунктам около полутысячи жителей считая их неперспективными, то приличное государство должно драть таких публично предоставляя отчет населению за что.
С таких принципиально требовать планы по которым они если снимают с города сливки, то должны и обеспечивать достойную жизнь таких поселений, а не погружать их вместе с жуликоватыми чиновниками в средневековье.

И если оператору наплевать, то вводить для таких специальный налог, который будет изымать именно у таких операторов их легкие срубленные в городах деньги на строительство связи уже другими операторами или государством.
В то же время каждому оператору за каждую точку связи в таких местах где её не было и где +/-1000 платить субсидию или снижать налоговое бремя.
Только так можно в огромных по площади и малонаселенных территориях продвигать ответственных операторов и придушивать барыг от связи.

Если бы ещё чудовищных чиновников можно было расстреливать за каждый украденный водопровод или разворованные на дорогах деньги по нескольку раз и оживлять. А ответственных и грамотно работающих поощрять. :lol: Но там уже такое болотище коррупции!
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§ Серый волк
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10281
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В детстве на велосипеде была мечта достигнуть сосновых лесов своим ходом и не по трассе, а самостоятельно. С железной дорогой рядом, с полями, по грунтовкам к лесам.

И однажды подготовившись её осуществил.

Через Молокановку, но не знал тогда особенностей и истории этого поселения, хотя, что-то слышал от бабушки, но не вникал.
Это было долгое и удивительное тогда путешествие полное открытий нового и неизведанного. Доехал улицами и тротуарами из центра до КСК, Тротуары Баймагамбетова с прорытыми канавками частного сектора, медленно квартал за кварталом до самого конца, мимо забора мясокомбината с его чудными запахами на Герцена.
Перейдя улицу Герцена напротив мясокомбината по дворам пятиэтажек, Герцена 8, 10, 12.
Кинотеатр Арман! ещё тротуары, кольцо, снова дворы пятиэтажек района КСК, мимо 9-этажный на Текстильщиков, и к концу города, по тропинке рядом с Зеленстроем к кээскашным дачам. Там интересные пруды с насосными были.
По дачам выехал к железной дороге ветки на Кокчетав. Еще по территории дач. С её летними железнодорожными запахами деревянных шпал.
Дорога некоторое время идет по выемке, дачи были тогда только с одной стороны, с другой поле с молодой но уже высокой кукурузой.
Груновая дорожка вдоль дач и ЖД к переезду с Введенской трассой.

Здесь заканчивалась цивилизация с последним дачным домиком и будкой дежурной по переезду. Вдали работали утренние фонтаны оросительных машин Притобольского.
Удивительно зрелище с холма дороги.
Иду по насыпи ведя велосипед. Насыпь к Тоболу растёт и вскоре виден большой железнодорожный мост. На Мост!
На том конце будка охранника моста, она периодически была обитаемой. Но не злобной. Над Тоболом по рельсам, вид реки какой её не видел. Как другая река. За мостом у будки железная лестница вниз, к воде. Выезжаю вдоль насыпи железки на сильно песчаную дорогу проходящую под железкой в арку насыпи от Заречного до дачек. Дорога прямая, но с жутким количеством песка. велосчётчик на колесе показывает километраж.
Возвращаюсь назад по этому жуткому песку и прохожу под железкой насыпь и еду по грунтовке вдоль ЖД.
Тут поля картофеля и поливалки. Одна из них поливаем меня с вело. Вода тобольская остужает. Захожу в бетонный коридор под ЖД для водопропуска, кажется длинный. Внутри валяется дохлая собака.
Обхожу. На той стороне ЖД, как на другой планете всё другое. Вижу деревья. Это Каменное Озеро, подписано карандашом на карте.
Исследую его берега, спускаюсь к воде. Купаюсь, распечатываю припасенную бутылку сладкого теплого уже лимонада кустанайского пивзавода. Хожу по овргагу и выбираюсь наверх. прямо через насыпь железки с трудом опять на другую сторону.
Тут вдоль ЖД грунтовая дорога, и долго мотаю несколько км. По дороге попалась проходящая под жд огромная водопроводная труба около метра в диаметре. Грунтовка вдоль железки стала слабее, но ехать можно.
Длительный подъем стал слабее и жд стала поворачивать на восток. Отделяюсь по межклеточной грунтовке от ЖД и еду к вдалеке видному посёлку.
Это Молокановка на карте. Проезжаю улицами, смотрю как выглядят дома. Несколько поворотов и выезжаю на дорогу выходящую из Молокановки в сторону Боровской трассы, подъезжаю к большому недавно построенному путепроводу.
Трасса пересекает ЖД поверху, внизу рельсы в уровень земли без насыпи практически и тень. Пью воду в тени. и вперед, опять вдоль ЖД по грунтовке.
Впереди уже видны близко настоящие леса. Пока берёзовые колки с осиновыми зарослями в низких местах.
По грунтовке объезжаю разьезд на железке с типичным хозяйством, Небольшое строение, пара путей для разъезда, стрелки, пять соток картошки у строения. Дальше через несколько км грунтовка вдоль ЖД становится местами очень плохой, но проезжаемой на вело.
Уже жарко. Берёзовые леса всё плотнее обступают железку. Поляны всё реже, ещё час и неожиданно вот явно первый бор УРА! Я достиг его. Дальше меняется грунт. дорога становится лучше, ещё пара островков бора и станция в лесу! Захожу в магазинчик, покупаю полбулки вкусного хлеба и ещё что-то сладкое. Рядом со станцией поселок, посреди сосновых боров, явно живущий лесом. Озера, кажется солёные.
А может быть и нет. Уезжаю дальше колесить по грунтовым дорогам в самое сердце сосновых лесов, до самого их края! ... :-)

[Исправлено: Серый волк, 04.07.2019 - 16:15]
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* elektron
Засыпят дорогу и купят новую цистерну - акимат Костанайского района прокомментировал публикацию "НГ" о трудностях жизни в селе Молокановка
elektron


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Сообщений: 3130
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В детстве на велосипеде была мечта

Ну прям Жуль Верн. :lol:
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