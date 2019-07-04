Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае

В Костанае бывший военнослужащий, приравненный по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, Николай Матузков вынужден жить в однокомнатной квартире без света, воды и канализации. Журналисты и соседи обратились с жалобой в акимат, чтобы помочь горожанину, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Квартиру без всех благ цивилизации Николаю Матузкову выдал акимат города. В квартире на первом этаже нет света, воды и газа, не работает канализация. Пенсионер-тыловик в очереди на жилье стоит с 2008 года. Ранее он год жил в городском центре ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Без жилья пожилой мужчина оказался, когда умерла его сестра. Они жили вместе, но после смерти ее сын продал квартиру и пенсионер оказался на улице.

"Были на приеме у акима и депутата. Мне депутат из Nur Otan сказал: "Поживи год. Потом дадим либо эту, либо другую. Я помогу с ремонтом". Ремонт мне сделал, поставил туалет и мойку, но кранов нет. И дверь сделали, она не закрывается на замок. Воды нет в квартире, набираю во дворе, когда там поливают", - рассказал Николай Матузков.

В квартире, кроме дивана, стола и кухонного шкафа, ничего нет.

О бедственном положении пенсионера узнали соседи. Пенсионерка Вероника Климова встала на защиту тыловика после того, как мужчина упал и разбил лицо.

"В тот день он ходил в акимат. От сильной жары, так как он находился без условий и кушать нечего, у него, скорее всего, был голодный обморок. У него закружилась голова, он упал. Было разбито полностью лицо. Я не смогла остаться равнодушной, сфотографировала все его жилищные условия и опубликовала новость в социальной сети", - поделилась Вероника Климова.

Местные журналисты поддержали мужчину. После обращения общественности лично к акиму города чиновники решили львиную долю коммунальных проблем в квартире тыловика. Заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев пояснил, что квартиру Николаю Матузкову дали во временное пользование, она бесхозная. В очереди он стоит под номером 1088. И пока его очередь не подойдет, он может жить здесь.

"Вчера мы только буквально узнали, что тут никаких благ нет. Воду уже подали, здесь была перекрыта канализация за старые долги, тоже уже работает. КСК проведет работы по восстановлению сантехники. У него проблемы с газовой плитой, за бюджетные средства предоставить не можем, привлечем спонсоров", - отметил Нургалиев.

Вместе с чиновниками к пенсионеру приехали и работники социальной службы. Со слов заместителя главы отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Любови Швыдко, за Николаем Матузковым закрепят соцработника, и она будет помогать ему по дому.