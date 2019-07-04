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Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Не свободен. Я занят. Лилей. Она моё сердце занело. Красивая женщина.
04.07.19 13:33
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: А что там с придомовой любовью? Судя по высказываниям, пути наверняка разошлись, прошла любовь, скорее всего по риторике, он в свободном поиске.
04.07.19 13:30
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital - Обликоморале: Незнаю Наталью Владимировну. Тебе мало?))) лилю забрал. Отдай хоть Елену. Может это моя судьба. :lol: Лилю я не забирал. Она как была свободна, так и до сих пор принца...
04.07.19 13:22
Kairat stayer
Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital: Во ты даешь, так ОМ шустрый, быстрый и и реактивный как ракета, помню фотографию выставлял на обозрение.
04.07.19 13:20
Обликоморале
Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная
maxsaf: Заявку подай, типо иностранный блогер. Может заинтересуются и возьмут. Подумают, что после конкурса будешь продвигать нашу продукцию в Канаде./ты им это главное пообещай\
04.07.19 13:18
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Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае

4 июля 2019, 11:23 |  Общество

В Костанае бывший военнослужащий, приравненный по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, Николай Матузков вынужден жить в однокомнатной квартире без света, воды и канализации. Журналисты и соседи обратились с жалобой в акимат, чтобы помочь горожанину, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Квартиру без всех благ цивилизации Николаю Матузкову выдал акимат города. В квартире на первом этаже нет света, воды и газа, не работает канализация. Пенсионер-тыловик в очереди на жилье стоит с 2008 года. Ранее он год жил в городском центре ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Без жилья пожилой мужчина оказался, когда умерла его сестра. Они жили вместе, но после смерти ее сын продал квартиру и пенсионер оказался на улице.

"Были на приеме у акима и депутата. Мне депутат из Nur Otan сказал: "Поживи год. Потом дадим либо эту, либо другую. Я помогу с ремонтом". Ремонт мне сделал, поставил туалет и мойку, но кранов нет. И дверь сделали, она не закрывается на замок. Воды нет в квартире, набираю во дворе, когда там поливают", - рассказал Николай Матузков.

В квартире, кроме дивана, стола и кухонного шкафа, ничего нет.

О бедственном положении пенсионера узнали соседи. Пенсионерка Вероника Климова встала на защиту тыловика после того, как мужчина упал и разбил лицо.

"В тот день он ходил в акимат. От сильной жары, так как он находился без условий и кушать нечего, у него, скорее всего, был голодный обморок. У него закружилась голова, он упал. Было разбито полностью лицо. Я не смогла остаться равнодушной, сфотографировала все его жилищные условия и опубликовала новость в социальной сети", - поделилась Вероника Климова.

Местные журналисты поддержали мужчину. После обращения общественности лично к акиму города чиновники решили львиную долю коммунальных проблем в квартире тыловика. Заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев пояснил, что квартиру Николаю Матузкову дали во временное пользование, она бесхозная. В очереди он стоит под номером 1088. И пока его очередь не подойдет, он может жить здесь.

"Вчера мы только буквально узнали, что тут никаких благ нет. Воду уже подали, здесь была перекрыта канализация за старые долги, тоже уже работает. КСК проведет работы по восстановлению сантехники. У него проблемы с газовой плитой, за бюджетные средства предоставить не можем, привлечем спонсоров", - отметил Нургалиев.

Вместе с чиновниками к пенсионеру приехали и работники социальной службы. Со слов заместителя главы отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Любови Швыдко, за Николаем Матузковым закрепят соцработника, и она будет помогать ему по дому.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16697
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимату и Нур-Отану, ваще то - не стыдно?... :-o 8-)
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§ Vital
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7767
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат, котедж выделите ему с сорака комнатами, ему в однокомнатной тесно с халявный сантехникой. К тому же сын сестры может удачно продать котедж. Навар неплох.
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§ Vital
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7767
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже пенсы - плаксы. Чёт мои родители живут в своей квартире которую СССР подогнали,они не ветераны которым каждый год дарят по кв и холодильнику, я живу в той что купил. Мои не плачат что маленькая пенсия, хватает вроде, тут как то у меня спросил мнения, хотят в Турцию сгонять. (походу накопили, простые трудяги)) Я против сказал. Самолёты падают, хотите отдохнуть? В сосновый бор сгоняйте.
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§ Елена Элерт
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 04.07.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
они не ветераны которым каждый год дарят по кв и холодильнику


Ну ветераны наверно заработали на те блага которые оказывает им администрация, или вы против?

Цитата:
Без жилья пожилой мужчина оказался, когда умерла его сестра. Они жили вместе, но после смерти ее сын продал квартиру и пенсионер оказался на улице.


Дедушке очень повезло с родственниками


Цитата:
КСК проведет работы по восстановлению сантехники. У него проблемы с газовой плитой, за бюджетные средства предоставить не можем, привлечем спонсоров"


После прочтения всей статьи двоякое ощущение закралось, вроде и дали дедушке квартиру но все как то через "тазовую область тела", но в то же время после обращения в акимат приняли меры и начинают исправлять огрехи, вообщем молодцы теперь но можно было быть молодцами сразу :-)
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§ Сыкымы
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Достали уже пенсы - плаксы.

А кто плакал? Дед этот? Пока соседка не увидела, и не знал никто.

Цитата:
Vital:
Чёт мои родители живут в своей квартире которую СССР подогнали


Мож, потому и квартиру "СССР не подогнали", что не выпрашивал, пороги не обивал? Не задумывался - почему тыловик без жилья остался? Ты вот за ПП месяц ныл - не стеснялся.
Хвастаешься в каждой ветке, мол, "молод-здоров, всегда денег могу заработать". Только люди, жизнь прожившие, говорят:"от сумы да от тюрьмы не зарекайся!" Смысл слова "сума" знаешь? Не дай Бог тебе, лет в 70-80, оказаться в таких же условиях, как этот дед.
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§ Vital
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7767
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну ветераны наверно заработали на те блага которые оказывает им администрация, или вы против
Цитата:
Елена Элерт:

Против. Сколько можно уже на ветеранах людям мозги.... Кстати красивая ава. Женщины в форме выглядят супер. ;-)
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* drakon
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16697
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В очереди он стоит под номером 1088.

Скоро очередь уже - дойдёт и до него...
:-o
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§ Vital
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7767
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Я.. Пошол бы да повешался. Смысл жить когда тебя сын сестры кинул. Сутками стоять и кляньчить у акимата милость. Неее это не моё. Лучше умереть и не причинять не удобства людям. Я лично уже знаю как покину мир. Утану. За братом.
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§ Обликоморале
Re: Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6174
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кстати красивая ава.

Наталью Владимировну не признал?
Цитата:
Vital:
Достали уже пенсы

Зря ты так, не вникнув в ситуацию.
Бори..Ой, Витал, ты не прав (цы)
Тебе уже надавали по щам, а ты всё равно в бутылку лезешь дальше

Цитата:
Vital:
Сутками стоять и кляньчить у акимата милость.
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§ Kairat stayer
Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я.. Пошол бы да повешался. Смысл жить когда тебя сын сестры кинул. Сутками стоять и кляньчить у акимата милость. Неее это не моё. Лучше умереть и не причинять не удобства людям. Я лично уже знаю как покину мир. Утану. За братом.


Виталий, я конечно понимаю, что у тебя специальная справка имеется, ты сам неоднократно заявлял. В данном случае человеку нужно помочь, родные люди сострадания не проявили, ему и так тяжело.
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§ Vital
Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7767
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Незнаю Наталью Владимировну. Тебе мало?))) лилю забрал. Отдай хоть Елену. Может это моя судьба. :lol:
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§ Kairat stayer
Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


Во ты даешь, так ОМ шустрый, быстрый и и реактивный как ракета, помню фотографию выставлял на обозрение.
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