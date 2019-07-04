Форум
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Не свободен. Я занят. Лилей. Она моё сердце занело. Красивая женщина.
04.07.19 13:33
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: А что там с придомовой любовью? Судя по высказываниям, пути наверняка разошлись, прошла любовь, скорее всего по риторике, он в свободном поиске.
04.07.19 13:30
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital - Обликоморале: Незнаю Наталью Владимировну. Тебе мало?))) лилю забрал. Отдай хоть Елену. Может это моя судьба. :lol: Лилю я не забирал. Она как была свободна, так и до сих пор принца...
04.07.19 13:22
Kairat stayer
Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital: Во ты даешь, так ОМ шустрый, быстрый и и реактивный как ракета, помню фотографию выставлял на обозрение.
04.07.19 13:20
Обликоморале
Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная
maxsaf: Заявку подай, типо иностранный блогер. Может заинтересуются и возьмут. Подумают, что после конкурса будешь продвигать нашу продукцию в Канаде./ты им это главное пообещай\
04.07.19 13:18
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная

Галина КАТКОВА

4 июля 2019, 10:12 |  Общество

Областной этап конкурса «Лучший товар Казахстана» пройдет в Костанае 5 июля. В формате выставки будут конкурировать соискатели президентской премии «Алтын сапа», которые считают, что производят товары и услуги очень хорошего качества и лучших потребительских свойств.

В 2018 году выствку лучших товаров разместили в ТРЦ MART / Фото из архива "НГ"

Как сообщила пресс-служба областной Палаты предпринимателей, в этом году в конкурсе участвуют 36 предприятий. Он проводится в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары».

Посетители выставки, которая начнется в 9 утра в Сити-центре, смогут не только увидеть, что производят в регионе, но и купить многое из представленного участниками. По опыту прошлого года - можно приобрести отличные натуральные продукты, напитки.

В «НГ» уже звонили некоторые из прошлогодних участников, о которых мы писали. Сообщали, что намерены бороться за победу еще раз.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.07.19 13:19 Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
04.07.19 11:23 Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
04.07.19 09:08 Евгений ШИБАРШИН: Понять и простить…
03.07.19 16:59 Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля
03.07.19 16:35 Версии взрывов на складе боеприпасов в Арыси назвала Военная прокуратура Казахстана
03.07.19 16:21 Местами дожди и грозы - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни
03.07.19 13:09 По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
03.07.19 12:50 Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
03.07.19 11:45 Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
03.07.19 10:46 На 20 суток арестуют девушку, въехавшую пьяной в университетский парк в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: Выставка участников конкурса "Лучшие товары...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2142
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как попасть в жюри конкурса? :oops: :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Выставка участников конкурса "Лучшие товары...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6174
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Заявку подай, типо иностранный блогер.
Может заинтересуются и возьмут.
Подумают, что после конкурса будешь продвигать нашу продукцию в Канаде./ты им это главное пообещай\
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 2
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх