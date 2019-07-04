Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная
Галина КАТКОВА
Областной этап конкурса «Лучший товар Казахстана» пройдет в Костанае 5 июля. В формате выставки будут конкурировать соискатели президентской премии «Алтын сапа», которые считают, что производят товары и услуги очень хорошего качества и лучших потребительских свойств.
В 2018 году выствку лучших товаров разместили в ТРЦ MART / Фото из архива "НГ"
Как сообщила пресс-служба областной Палаты предпринимателей, в этом году в конкурсе участвуют 36 предприятий. Он проводится в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары».
Посетители выставки, которая начнется в 9 утра в Сити-центре, смогут не только увидеть, что производят в регионе, но и купить многое из представленного участниками. По опыту прошлого года - можно приобрести отличные натуральные продукты, напитки.
В «НГ» уже звонили некоторые из прошлогодних участников, о которых мы писали. Сообщали, что намерены бороться за победу еще раз.
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Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная
maxsaf: Заявку подай, типо иностранный блогер. Может заинтересуются и возьмут. Подумают, что после конкурса будешь продвигать нашу продукцию в Канаде./ты им это главное пообещай\