Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля

Ярмарка пройдёт в Сити-центре, старт продаж - в 9 часов утра.

Фото из архива "НГ"

- На ярмарке будет реализована продукция более 150-ти производителей, всего заготовили 90 тонн продуктов, - рассказал "НГ" пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ. - Дополнительно на ярмарке реализуют 50 тонн продуктов из стабилизационного фонда.

Только мяса на ярмарку завезут больше 17 тонн. А также на продажу выставят 13 тонн муки, 7 тонн разных круп, 13 тонн сахара, 7,5 тонн картошки и 144 000 яиц.

В отделе сельского хозяйства "НГ" предоставили список рекомендуемых цен:





Наименование продукта Цена, тенге Говядина 1350-1400 Конина 1500-1600 Свинина 1150 Баранина 1300-1400 Мясо птицы 700-900 Мука высшего сорта 130 Мука первого сорта 90 Рис 300 Гречка 145 Макароны 155-165 Куриные яйца 150-200 Сахар 227 Картофель 90 Морковь 50-120 Свекла 135 Масло подсолнечное 330-390





