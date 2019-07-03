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elektron
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maxsaf
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03.07.19 21:18
alex_60
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alex_60
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03.07.19 21:07
elektron
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Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля

Георгий ГОВОРОВ

3 июля 2019, 16:59 |  Общество

Ярмарка пройдёт в Сити-центре, старт продаж - в 9 часов утра.

Фото из архива "НГ"

- На ярмарке будет реализована продукция более 150-ти производителей, всего заготовили 90 тонн продуктов, - рассказал "НГ" пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ. - Дополнительно на ярмарке реализуют 50 тонн продуктов из стабилизационного фонда.

Только мяса на ярмарку завезут больше 17 тонн. А также на продажу выставят 13 тонн муки, 7 тонн разных круп, 13 тонн сахара, 7,5 тонн картошки и 144 000 яиц.

В отделе сельского хозяйства "НГ" предоставили список рекомендуемых цен:

Наименование продукта

Цена, тенге

Говядина

1350-1400

Конина

1500-1600

Свинина

1150

Баранина

1300-1400

Мясо птицы

700-900

Мука высшего сорта

130

Мука первого сорта

90

Рис

300

Гречка

145

Макароны

155-165

Куриные яйца

150-200

Сахар

227

Картофель

90

Морковь

50-120

Свекла

135

Масло подсолнечное

330-390




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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните мне, почему нужно покупать эти 17 тонн мяса с грузовика, или валявшегося на тротуарной плитке с песком, мухами немытыми руками и пылью?
Зачем?
Страшные бандосы мешают открыть любому хозяйству фирменный магазин и торговать с холодильниками с удобствами для покупателей и продавцов, с туалетами, мытыми руками, без базарщины, без грязи, без пыли и без мух?

Или может быть налоговое законодательство мешает? Так из астаны сейчас подкупают журиков по всему миру, чтоб кричали, что у нас самое удобное налоговое обременение.

Или такие негодяи чиновники всячески препятствуют и хотят чтоб с грязи продавали?

Или просто нужно создавать эту фикцию торговли для галочки?

Может быть чинушам раздать задание для галочки всем фирменные магазины в удобных местах создать?

Ну конечно контролировать чтоб они от усердия всё ими не застроили, так чтоб пройти невозможно.

Вроде же кругом на каждом шагу все первые этажи даже абсолютных квартир жилых домов перестроены под разные аляповатые дичайшего вида забегаловки и магазинчики и никто этому не мешает?

Можете себе представить что в Вашингтоне на главной площади вблизи Белого дома или под Эйфелевой башней приехал ржавый ЗИЛ и вывалил на плитку пять тонн мяса - типа ярмарка!
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§ Yorik
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.07.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 25... Хорошо, конечно мы объясним тебе (танкисту), что у для костанайцев ярмарка - единственная возможность купить МЯСО. Живут костанайцы практически от ярмарки до ярмарки, растягивают мясцо на недели и месяцы. Очереди за ним растягиваются задолго до того, как "ржавый ЗИЛ" (возят только на них) завиднеется на горизонте. А уж когда он вываливает мяско на плитку в сити-центре, прям у фонтана - что тут начинается! Смешиваются люди, кони, мухи, мясо, песок и немытые руки - но тем вкуснее же. Мясные отделы и магазины, которые есть в любом районе города, в т.ч. фермерские - никому не интересны. Ведь там нет песка, немытых рук, мясо лежит в холодильнике, мухи на него сесть не могут... Нет, не то это. Цимуса нет :lol:
Дошло, танкист? ;-)
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* drakon
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Дошло, танкист? ;-)

Вы, что? ДР - дедушки,ярмарками оскорбляете!
Забыли - Праздник ведь... :-o :-o :-o
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§ Серый волк
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik: яцы. Очереди за ним растягиваются задолго до того, как "ржавый ЗИЛ" (возят только на них) завиднеется на горизонте. А уж когда он вываливает мяско на плитку в сити-центре, прям у фонтана - что тут начинается! Смешиваются люди, кони, мухи, мясо, песок и немытые руки - но тем вкуснее же


Я бы добавил, что ржавый ЗИЛ непременно должен быть!
Причем обязательно сразу после перевозки асфальта, а для особо страждущих с надписью "Вывоз мусора круглосуточно" :lol:

Из кузова должно сочиться содержимое контейнеров, а предварять появление этого транспортного средства для ярмарок на горизонте должно заранее видимое облако мух над дорогой откуда он появляется. :lol:

Продавцы должны при этом сначала весело гоготать держа угольного цвета руками топоры с засохшей с прошлого раза кровью.
По мере приближения ржавой колонных едва живыых помятых ЗИЛов должна нависать зловещая тишина, нарушаемая только вздохами крыс и нарастанием гудения приближающихся облаков мух. :lol:
Над всем этим должна слегка телепаться ветром растяжка. "Дабро пажаловать на ярмрку" обязательно с грамматическими ошибками!
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