Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля
Георгий ГОВОРОВ
Ярмарка пройдёт в Сити-центре, старт продаж - в 9 часов утра.
Фото из архива "НГ"
- На ярмарке будет реализована продукция более 150-ти производителей, всего заготовили 90 тонн продуктов, - рассказал "НГ" пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ. - Дополнительно на ярмарке реализуют 50 тонн продуктов из стабилизационного фонда.
Только мяса на ярмарку завезут больше 17 тонн. А также на продажу выставят 13 тонн муки, 7 тонн разных круп, 13 тонн сахара, 7,5 тонн картошки и 144 000 яиц.
В отделе сельского хозяйства "НГ" предоставили список рекомендуемых цен:
|
Наименование продукта
|
Цена, тенге
|
Говядина
|
1350-1400
|
Конина
|
1500-1600
|
Свинина
|
1150
|
Баранина
|
1300-1400
|
Мясо птицы
|
700-900
|
Мука высшего сорта
|
130
|
Мука первого сорта
|
90
|
Рис
|
300
|
Гречка
|
145
|
Макароны
|
155-165
|
Куриные яйца
|
150-200
|
Сахар
|
227
|
Картофель
|
90
|
Морковь
|
50-120
|
Свекла
|
135
|
Масло подсолнечное
|
330-390
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