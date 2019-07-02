Форум
Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: Ну и кому нужно 5-ть хабаров? Только 2 есть - собсно, Хабар и новостной Хабар-24.
02.07.19 22:34
Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: Можно же было бы параллельно вещать... Ну так и вещали, и предупреждали. Аналог устарел давно и морально, и физически, вкладываться в обновление смысла нет.
02.07.19 22:32
elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Ну да отключили от аналога с первого, а сообщают второго! :-o А чем аналоговое помешало? Можно же было бы параллельно вещать... :-x //В качестве преимуществ телевещания в цифровом формате Вахитов...
02.07.19 22:29
saba
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Я покупал на Складской 5 шнуров для зарядки, начинал с 500 тенге закончил 1200, абсолютно все вышли из строя через 2 недели, пришлось, ну очень дорого в билайн центре купить, хорошо у меня не...
02.07.19 22:26
Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Кстати, только вчера зондировал предложения в Костанае по известным магазинам электроники. Всё печально. Заказал по интернету в одном, через час позвонили, сказали - нет в наличии, ошибочка вышла, на...
02.07.19 22:24
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году

Ольга ЛИХОГРАЙ

2 июля 2019, 16:58 |  Государство

В Костанайской области не хватает 285 врачей. В этом году в наш регион ожидается приезд 250 специалистов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили на пресс-конференции по вопросу обслуживания экстренных больных, приему узких специалистов и выписыванию рецептов врачами поликлиник согласно новым правилам.

Пресс-конференция с участием главных врачей, заместителей главных врачей всех городских поликлиник и представителя управления здравоохранения прошла в поликлинике № 4 Костаная.

- Ожидаем приезд 250 врачей, в том числе трех невропатологов, из них один - детский, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Мы активно работаем на ярмарке вакансий, ищем врачей. Подъемные, которые будут выделены для прибывших в нашу область врачей, составят 135,6 млн бюджетных тенге и 100 млн привлеченных тенге. Кроме этого, мы заинтересовываем молодых специалистов тем, что оплачиваем им проживание в арендных квартирах в течение 2-3 лет.

Врачи поликлиник заверили: в связи с введением новых правил, регламентирующих выписку рецептов на большинство медпрепаратов, увеличения очередей не наблюдается, жалоб от пациентов пока нет.

- Пациенты должны понимать, что отпуск препаратов по рецепту - правильная мера, - отметила заместитель главного врача по лечебной части поликлиники № 2 Костаная Гульнара МАХМУТОВА. - Рецепт выдается на три месяца - как хроническим, так и тем больным, которым впервые обратились к врачу. Больной может либо сразу выкупить все препараты, либо постепенно. Через три месяца ему нужно вновь идти на прием к врачу за рецептом.

На пресс-конференции напомнили, что с 1 июля 2019 года Министерство здравоохранения РК существенно расширило список препаратов, продающихся без рецептов. В результате в списке оказалось около 100 препаратов, в том числе анальгетиков (обезболивающих), для которых ранее требовались рецепты, на что особенно жаловались пациенты. В списке рецептурных препаратов в основном остались антибиотики, гормональные и инъекционные препараты.

Кроме того, с 1 июля разрешили выписывать рецепты врачам скорой неотложной помощи, но только для пациентов 4-й группы вызовов, то есть хроническим больным при поликлиниках. О выписке рецептов врачами скорой помощи, которую обычно вызывают по номеру 103, речи не идет.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.07.19 15:31 Первенство области по волейболу прошло в Костанае
02.07.19 14:14 В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
02.07.19 14:00 В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
02.07.19 13:55 Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
02.07.19 11:28 На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для онлайн-трансляции
02.07.19 10:06 У кого отключат электроэнергию на этой и следующей неделе в Костанае
01.07.19 19:19 Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция
01.07.19 17:25 Очереди образовались в спецЦОНах Казахстана
01.07.19 17:01 Обещают сильные дожди, грозы и шквалистый ветер - прогноз погоды в Костанае и области
01.07.19 16:39 Вместе сильнее - в Костанае прошёл первый фестиваль боевых искусств

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Ожидаем приезд 250 врачей

Откуда? Из соседних областей или из-за пределов РК?
Профайл

§ Обликоморале
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
из-за пределов РК?

Канешно.
у нас теперь будут работать иностранные спесиалисты.
Уже очереди за визами по посольствам Казахстана в ряде зарубежных стран выстроились.
Профайл

§ maxsaf
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так. Я не понял, а где мое приглашение? :lol:
Профайл

§ Обликоморале
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Фразу думаю сам вспомнишь. :lol:
Профайл

§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у нас теперь будут работать иностранные спесиалисты

Прием будут вести на английском?
Профайл

§ electro
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
electro


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 02.07.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вчитаться в заголовок, "250 врачей разных специальностей должны", но в реале, "не обязаны"
:-x
Профайл

§ alex_60
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Прием будут вести на английском


Местные переводчики будут.
Трехязычные.
Для тех кто не знает японского.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 20:59]
Профайл

§ Ваш земляк
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2067
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Трехязычные. Для тех кто не знает японского

Ой, я тут недавно ВатсАп у себя на телефоне чистил, так там ролик попался, как ведёт приём вот такой "специалист", врач-педиатр из Аркалыка. Это таких привезут?!
Профайл

§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
врач-педиатр из Аркалыка. Это таких привезут?!

Не понятно, то-ли с других областей, то-ли иностранцев. С других областей - не вариант, вроде там избытка тоже не наблюдается
Профайл

§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранные врачи грубить не будут, но зп попросят выше, чем у местных. Начнутся недовольства, побьют иностранных врачей за какую-нибудь мелочь :-)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 2
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх