250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
В Костанайской области не хватает 285 врачей. В этом году в наш регион ожидается приезд 250 специалистов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили на пресс-конференции по вопросу обслуживания экстренных больных, приему узких специалистов и выписыванию рецептов врачами поликлиник согласно новым правилам.
Пресс-конференция с участием главных врачей, заместителей главных врачей всех городских поликлиник и представителя управления здравоохранения прошла в поликлинике № 4 Костаная.
- Ожидаем приезд 250 врачей, в том числе трех невропатологов, из них один - детский, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Мы активно работаем на ярмарке вакансий, ищем врачей. Подъемные, которые будут выделены для прибывших в нашу область врачей, составят 135,6 млн бюджетных тенге и 100 млн привлеченных тенге. Кроме этого, мы заинтересовываем молодых специалистов тем, что оплачиваем им проживание в арендных квартирах в течение 2-3 лет.
Врачи поликлиник заверили: в связи с введением новых правил, регламентирующих выписку рецептов на большинство медпрепаратов, увеличения очередей не наблюдается, жалоб от пациентов пока нет.
- Пациенты должны понимать, что отпуск препаратов по рецепту - правильная мера, - отметила заместитель главного врача по лечебной части поликлиники № 2 Костаная Гульнара МАХМУТОВА. - Рецепт выдается на три месяца - как хроническим, так и тем больным, которым впервые обратились к врачу. Больной может либо сразу выкупить все препараты, либо постепенно. Через три месяца ему нужно вновь идти на прием к врачу за рецептом.
На пресс-конференции напомнили, что с 1 июля 2019 года Министерство здравоохранения РК существенно расширило список препаратов, продающихся без рецептов. В результате в списке оказалось около 100 препаратов, в том числе анальгетиков (обезболивающих), для которых ранее требовались рецепты, на что особенно жаловались пациенты. В списке рецептурных препаратов в основном остались антибиотики, гормональные и инъекционные препараты.
Кроме того, с 1 июля разрешили выписывать рецепты врачам скорой неотложной помощи, но только для пациентов 4-й группы вызовов, то есть хроническим больным при поликлиниках. О выписке рецептов врачами скорой помощи, которую обычно вызывают по номеру 103, речи не идет.
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: Ну и кому нужно 5-ть хабаров? Только 2 есть - собсно, Хабар и новостной Хабар-24.
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: Можно же было бы параллельно вещать... Ну так и вещали, и предупреждали. Аналог устарел давно и морально, и физически, вкладываться в обновление смысла нет.
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Ну да отключили от аналога с первого, а сообщают второго! :-o А чем аналоговое помешало? Можно же было бы параллельно вещать... :-x //В качестве преимуществ телевещания в цифровом формате Вахитов...
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Я покупал на Складской 5 шнуров для зарядки, начинал с 500 тенге закончил 1200, абсолютно все вышли из строя через 2 недели, пришлось, ну очень дорого в билайн центре купить, хорошо у меня не...
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Кстати, только вчера зондировал предложения в Костанае по известным магазинам электроники. Всё печально. Заказал по интернету в одном, через час позвонили, сказали - нет в наличии, ошибочка вышла, на...