250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году

В Костанайской области не хватает 285 врачей. В этом году в наш регион ожидается приезд 250 специалистов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили на пресс-конференции по вопросу обслуживания экстренных больных, приему узких специалистов и выписыванию рецептов врачами поликлиник согласно новым правилам.

Пресс-конференция с участием главных врачей, заместителей главных врачей всех городских поликлиник и представителя управления здравоохранения прошла в поликлинике № 4 Костаная.

- Ожидаем приезд 250 врачей, в том числе трех невропатологов, из них один - детский, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Мы активно работаем на ярмарке вакансий, ищем врачей. Подъемные, которые будут выделены для прибывших в нашу область врачей, составят 135,6 млн бюджетных тенге и 100 млн привлеченных тенге. Кроме этого, мы заинтересовываем молодых специалистов тем, что оплачиваем им проживание в арендных квартирах в течение 2-3 лет.

Врачи поликлиник заверили: в связи с введением новых правил, регламентирующих выписку рецептов на большинство медпрепаратов, увеличения очередей не наблюдается, жалоб от пациентов пока нет.

- Пациенты должны понимать, что отпуск препаратов по рецепту - правильная мера, - отметила заместитель главного врача по лечебной части поликлиники № 2 Костаная Гульнара МАХМУТОВА. - Рецепт выдается на три месяца - как хроническим, так и тем больным, которым впервые обратились к врачу. Больной может либо сразу выкупить все препараты, либо постепенно. Через три месяца ему нужно вновь идти на прием к врачу за рецептом.

На пресс-конференции напомнили, что с 1 июля 2019 года Министерство здравоохранения РК существенно расширило список препаратов, продающихся без рецептов. В результате в списке оказалось около 100 препаратов, в том числе анальгетиков (обезболивающих), для которых ранее требовались рецепты, на что особенно жаловались пациенты. В списке рецептурных препаратов в основном остались антибиотики, гормональные и инъекционные препараты.

Кроме того, с 1 июля разрешили выписывать рецепты врачам скорой неотложной помощи, но только для пациентов 4-й группы вызовов, то есть хроническим больным при поликлиниках. О выписке рецептов врачами скорой помощи, которую обычно вызывают по номеру 103, речи не идет.