В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой

ЧП произошло 2 июля около 11 часов гаражного общества "Дизель". Общество расположено на пересечении ул. Гагарина и Доненбаевой, недалеко от нового Дворца молодежи. В результате схода цистерны произошел разлив не менее 10 тонн солярки.

Сход цистерны произошел на железнодорожной стрелке. По данным директора филиала АО "Грузовые перевозки" КТЖ Вячеслава МИРОНОВА, ветка принадлежит не железной дороге, а частному предприятию. По ней следовал тепловоз с пятью цистернами горючего. В результате схода второй цистерны, на ней сорвало кран для слива горючего и солярка разлилась по округе.

По предварительным данным, в целом на рельеф местности вылилось около 10 тонн дизельного топлива. Всего в ней было примерно 55 тонн горючки.

На месте происшествия работают специалисты ДЧС, пожарные расчеты, специальный пожарный поезд КТЖ. В 12 часов цистерну, чтобы избежать возгорания при возможном искрении, заливали пеной и ставили на рельсы, чтобы доставить к месту слива.

Три цистерны, следовавшие за той, что сошла с рельсов, не повреждены и отогнаны с места происшествия.

- Пока рано делать выводы о причинах происшествия. С этим будет разбираться комиссия, - сообщил руководитель управления по ЧС Талгат КАКИМОВ. - Мы принимаем все меры, чтобы ликвидировать последствия разлива топлива.



