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drakon
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
По данным директора филиала АО "Грузовые перевозки" КТЖ Вячеслава МИРОНОВА, ветка принадлежит не железной дороге, а частному предприятию zloy kyrgyz: все вопросы к железнодорожникам, ...
02.07.19 15:10
drakon
Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
Я не Министр, но об этом уже давно - говорю. Дайте людям- работу, и не надо им платить, соц.помощь. А так ваще - министр, умный почти, как Я... :lol: :oops: :-P
02.07.19 15:01
zloy kyrgyz
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Пожарники молодцы, все вопросы к железнодорожникам, благо дождик с утра был,повезло так сказать
02.07.19 14:54
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Давно я уже небыл возле магазина LIDL. c.radikal.ru Через дорогу от - него, часть дома-развалили. Что то строить будут.В конце декабря - сфотаю, посмотрим, что построили... :lol: :oops:
02.07.19 14:49
Елена Элерт
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Новость вроде проходная, но вчитываясь ужас берет что бы было загорись эти 10 тонн топлива :-(
02.07.19 14:44
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В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой

2 июля 2019, 14:14 |  Происшествия

ЧП произошло 2 июля около 11 часов  гаражного общества "Дизель". Общество расположено на пересечении ул. Гагарина и Доненбаевой, недалеко от нового Дворца молодежи. В результате схода цистерны произошел разлив  не менее 10 тонн солярки.

Сход цистерны произошел на железнодорожной стрелке. По  данным директора филиала АО "Грузовые перевозки" КТЖ Вячеслава МИРОНОВА, ветка принадлежит не железной дороге, а частному предприятию. По ней следовал тепловоз с пятью цистернами горючего. В результате схода второй цистерны,  на ней сорвало кран для слива горючего и солярка разлилась по округе.

По предварительным данным, в целом на рельеф местности вылилось около 10 тонн дизельного топлива.  Всего в ней было примерно 55 тонн горючки.

На месте происшествия работают специалисты ДЧС, пожарные расчеты, специальный пожарный поезд КТЖ. В 12 часов цистерну, чтобы избежать возгорания при возможном искрении, заливали пеной и ставили на рельсы, чтобы доставить к месту слива.

Три цистерны, следовавшие за той, что сошла с рельсов, не повреждены и отогнаны с места происшествия.

- Пока рано делать выводы о причинах происшествия. С этим будет разбираться комиссия, - сообщил руководитель управления по ЧС Талгат КАКИМОВ. - Мы принимаем все меры, чтобы ликвидировать последствия разлива топлива.
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* Елена Элерт
Re: В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 02.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость вроде проходная, но вчитываясь ужас берет что бы было загорись эти 10 тонн топлива :-(
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§ zloy kyrgyz
Re: В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 02.07.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожарники молодцы, все вопросы к железнодорожникам, благо дождик с утра был,повезло так сказать
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§ drakon
Re: В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16673
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По данным директора филиала АО "Грузовые перевозки" КТЖ Вячеслава МИРОНОВА, ветка принадлежит не железной дороге, а частному предприятию

Цитата:
zloy kyrgyz:
все вопросы к железнодорожникам,

Все вопросы к частному Предприятию... :lol: :oops:
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