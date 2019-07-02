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drakon
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02.07.19 15:10
drakon
Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
Я не Министр, но об этом уже давно - говорю. Дайте людям- работу, и не надо им платить, соц.помощь. А так ваще - министр, умный почти, как Я... :lol: :oops: :-P
02.07.19 15:01
zloy kyrgyz
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Пожарники молодцы, все вопросы к железнодорожникам, благо дождик с утра был,повезло так сказать
02.07.19 14:54
drakon
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02.07.19 14:49
Елена Элерт
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Новость вроде проходная, но вчитываясь ужас берет что бы было загорись эти 10 тонн топлива :-(
02.07.19 14:44
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Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана

2 июля 2019, 13:55 |  Государство

Необходимо заключать соцконтракты и уменьшать количество получателей социальной помощи. Об этом на заседании правительства сказал министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Kursiv.kz

- Главным поручением главы государства является обеспечение работой. Моя просьба – в регионах заключить социальные контракты и по ним необходимо трудоустраивать трудоспособных лиц. В рамках этого мы уменьшим количество получающих социальную помощь, - сказал Сапарбаев.

По его словам, для уменьшения количества лиц, получающих социальную помощь, необходимо обеспечение их работой и безопасными условиями труда.

- На местах прошу дать поручения акимам. Мы уже выслали всем регионам аналитику, здесь указано, где необходимо поработать, - добавил министр.

Он напомнил, что 1 апреля этого года был принят новый формат адресной социальной помощи.

- На сегодня всего выплачено 78 млрд тенге. На одного человека это 105 тыс тенге, - отметил Сапарбаев.
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§ drakon
Re: Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16673
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не Министр, но об этом уже
давно - говорю. Дайте людям-
работу, и не надо им платить,
соц.помощь. А так ваще - министр,
умный почти, как Я... :lol: :oops: :-P
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