Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
Необходимо заключать соцконтракты и уменьшать количество получателей социальной помощи. Об этом на заседании правительства сказал министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото: Kursiv.kz
- Главным поручением главы государства является обеспечение работой. Моя просьба – в регионах заключить социальные контракты и по ним необходимо трудоустраивать трудоспособных лиц. В рамках этого мы уменьшим количество получающих социальную помощь, - сказал Сапарбаев.
По его словам, для уменьшения количества лиц, получающих социальную помощь, необходимо обеспечение их работой и безопасными условиями труда.
- На местах прошу дать поручения акимам. Мы уже выслали всем регионам аналитику, здесь указано, где необходимо поработать, - добавил министр.
Он напомнил, что 1 апреля этого года был принят новый формат адресной социальной помощи.
- На сегодня всего выплачено 78 млрд тенге. На одного человека это 105 тыс тенге, - отметил Сапарбаев.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 181
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
По данным директора филиала АО "Грузовые перевозки" КТЖ Вячеслава МИРОНОВА, ветка принадлежит не железной дороге, а частному предприятию zloy kyrgyz: все вопросы к железнодорожникам, ...
Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
Я не Министр, но об этом уже давно - говорю. Дайте людям- работу, и не надо им платить, соц.помощь. А так ваще - министр, умный почти, как Я... :lol: :oops: :-P
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Пожарники молодцы, все вопросы к железнодорожникам, благо дождик с утра был,повезло так сказать
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Давно я уже небыл возле магазина LIDL. c.radikal.ru Через дорогу от - него, часть дома-развалили. Что то строить будут.В конце декабря - сфотаю, посмотрим, что построили... :lol: :oops:
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Новость вроде проходная, но вчитываясь ужас берет что бы было загорись эти 10 тонн топлива :-(