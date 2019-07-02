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drakon
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drakon
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02.07.19 15:01
zloy kyrgyz
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Пожарники молодцы, все вопросы к железнодорожникам, благо дождик с утра был,повезло так сказать
02.07.19 14:54
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Давно я уже небыл возле магазина LIDL. c.radikal.ru Через дорогу от - него, часть дома-развалили. Что то строить будут.В конце декабря - сфотаю, посмотрим, что построили... :lol: :oops:
02.07.19 14:49
Елена Элерт
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Новость вроде проходная, но вчитываясь ужас берет что бы было загорись эти 10 тонн топлива :-(
02.07.19 14:44
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В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ

Евгений ШИБАРШИН

2 июля 2019, 14:00 |  Государство

Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».

По информации заместителя председателя правления, административного директора АО «Казтелерадио» Данияра ВАХИТОВА, 42 населенных пункта пока не попадают в зону охвата телевизионными станциями. Но в ходе подготовительной работы на сегодня более 1 500 домохозяйств были обеспечены спутниковым оборудованием, что обеспечивает доступность цифрового эфирного вещания.

В качестве преимуществ телевещания в цифровом формате Вахитов назвал, прежде всего, увеличение количества принимаемых телеканалов.

- Если раньше в районах можно было получить 2-3 канала, то сейчас их число увеличилось до 10-11, - пояснил он. – В Костанае и ближайшей местности теперь можно принимать 26 телеканалов. Улучшились качество изображения, а также звук.

Главный инженер Костанайского предприятия АО «Кахтелерадио» Анатолий ТЮТЮННИК отметил, что телевизоры, изготовленные только для приема телевещания в аналоговом формате, теперь необходимо снабдить специальными приставками и произвести соответствующую настройку телеприемников. В противном случае  такой телевизор не будет принимать сигнал. Для телеприемников, подключенных к кабельному вещанию, это делать не обязательно, они также будут продолжать работать в аналоговом режиме.

Зауре Байменова сообщила, что для 687 семей, получающих адресную государственную социальную поддержку и владеющих устаревшими моделями телевизоров, на приобретение приставок из областного бюджета выделили 7 млн 557 тыс тенге.

- В 42 населенных пунктах, не попавших в зону охвата цифровым эфирным телевещанием, проведен подворовый обход, в ходе которого выявлено 69 малообеспеченных семей, для которых приобретены спутниковые «тарелки», - добавила Байменова.

По данным управления внутренней политики, охват населения Костанайской области цифровым эфирным телевещанием составил 98%.

Фото предоставлено РСК
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