Первенство области по волейболу прошло в Костанае

Турнир среди мужских команд проходил в спортзале ФСО «Динамо» с 26-го по 29 июня. Многие возможно забыли, но девизом общества «Динамо» всегда был лозунг «Сила - в движении!». Пожалуй, волейбол может быть образцом для многих игр, в которых требуются ловкость, скорость и командный дух. Причем отбивать мяч в этом виде спорта игроки могут не только руками, но и ногой - но только единожды.

Команда "ЧелГУ" (слева) стала бронзовым призером чемпионата области

- Турнир дебютный, - рассказал "НГ" старший тренер Костанайской области по волейболу среди мужских команд Валентин КАНАКАЕВ. - В летнее время областные соревнования подобного формата проводятся впервые. К соревнованиям допускались любые желающие коллективы физической культуры. Организатором выступило управление спорта, они и предоставили нам медали и грамоты.

В первенстве области приняли участие 5 команд: «Интер» (Костанай), «УССО-Динамо» (Костанай), «Жастар» (Джангельдинский р-н), «ЧелГУ» (Костанай) и сборная Костаная.

Команда "УССО-Динамо" (слева) побеждает команду "ЧелГУ" и занимает второе место

Принципиальное противостояние развернулось между командами «ЧелГУ» и «УССО-Динамо». Команды играли жестко и бескомпромиссно, Руководитель ФСО «Динамо», полковник Виктор Чернявский завороженно наблюдал за ходом матча. Ну и, естественно, болел за своих. А динамовцы, в свою очередь, оправдали ожидания и выиграли со счетом 2:1.

В итоге золото досталось сборной Костаная, серебро - у сотрудников охранной службы из «УССО-Динамо», бронзу взяла команда филиала Челябинского государственного университета.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА