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Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: Ну и кому нужно 5-ть хабаров? Только 2 есть - собсно, Хабар и новостной Хабар-24.
02.07.19 22:34
Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: Можно же было бы параллельно вещать... Ну так и вещали, и предупреждали. Аналог устарел давно и морально, и физически, вкладываться в обновление смысла нет.
02.07.19 22:32
elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Ну да отключили от аналога с первого, а сообщают второго! :-o А чем аналоговое помешало? Можно же было бы параллельно вещать... :-x //В качестве преимуществ телевещания в цифровом формате Вахитов...
02.07.19 22:29
saba
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Я покупал на Складской 5 шнуров для зарядки, начинал с 500 тенге закончил 1200, абсолютно все вышли из строя через 2 недели, пришлось, ну очень дорого в билайн центре купить, хорошо у меня не...
02.07.19 22:26
Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Кстати, только вчера зондировал предложения в Костанае по известным магазинам электроники. Всё печально. Заказал по интернету в одном, через час позвонили, сказали - нет в наличии, ошибочка вышла, на...
02.07.19 22:24
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Первенство области по волейболу прошло в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

2 июля 2019, 15:31 |  Спорт

Турнир среди мужских команд проходил в спортзале ФСО «Динамо» с 26-го по 29 июня. Многие возможно забыли, но девизом общества «Динамо» всегда был лозунг «Сила - в движении!». Пожалуй, волейбол может быть образцом для многих игр, в которых требуются ловкость, скорость и командный дух. Причем отбивать мяч в этом виде спорта игроки могут не только руками, но и ногой - но только единожды.

Команда "ЧелГУ" (слева) стала бронзовым призером чемпионата области

- Турнир дебютный, - рассказал "НГ" старший тренер Костанайской области по волейболу среди мужских команд Валентин КАНАКАЕВ. - В летнее время областные соревнования подобного формата проводятся впервые. К соревнованиям допускались любые желающие коллективы физической культуры. Организатором выступило управление спорта, они и предоставили нам медали и грамоты.

В первенстве области приняли участие 5 команд: «Интер» (Костанай), «УССО-Динамо» (Костанай), «Жастар» (Джангельдинский р-н), «ЧелГУ» (Костанай) и сборная Костаная.

Команда "УССО-Динамо" (слева) побеждает команду "ЧелГУ" и занимает второе место

Принципиальное противостояние развернулось между командами «ЧелГУ» и «УССО-Динамо». Команды играли жестко и бескомпромиссно, Руководитель ФСО «Динамо», полковник Виктор Чернявский завороженно наблюдал за ходом матча. Ну и, естественно, болел за своих. А динамовцы, в свою очередь, оправдали ожидания и выиграли со счетом 2:1.

В итоге золото досталось сборной Костаная, серебро - у сотрудников охранной службы из «УССО-Динамо», бронзу взяла команда филиала Челябинского государственного университета.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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