На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для онлайн-трансляции

На счёт корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в Арыси поступило более 1,2 млрд тенге, передает Informburo.kz.

Кадр с онлайн-камеры

На складах гуманитарной помощи в Арыси установили веб-камеры, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Прямую трансляцию с двух складов запустили на сайте www.barlau.kz/company/tx/

Гуманитарная помощь продолжает поступать в Арысь со всего Казахстана. На сегодняшний день на склады поступило 510 тонн стройматериалов, вещей, продуктов, предметов первой необходимости. Работники штаба распределили среди жителей города более 400 тонн продовольствия, бытовых предметов, средств личной гигиены, одежды.

На счёт корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в Арыси от неравнодушных казахстанцев поступило более 1,2 млрд тенге.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на аппаратном совещании в Арыси сообщил, что в регионы Казахстана на отдых отправились 725 детей. В летние лагеря планируют направить более 4000 школьников.

Вместе с тем, Умирзак Шукеев раскритиковал работу чиновников, ответственных за восстановление домов в Арыси. По его словам, если какой-либо из районов не сможет организовать работу, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей.