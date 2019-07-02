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drakon
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
По данным директора филиала АО "Грузовые перевозки" КТЖ Вячеслава МИРОНОВА, ветка принадлежит не железной дороге, а частному предприятию zloy kyrgyz: все вопросы к железнодорожникам, ...
02.07.19 15:10
drakon
Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
Я не Министр, но об этом уже давно - говорю. Дайте людям- работу, и не надо им платить, соц.помощь. А так ваще - министр, умный почти, как Я... :lol: :oops: :-P
02.07.19 15:01
zloy kyrgyz
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Пожарники молодцы, все вопросы к железнодорожникам, благо дождик с утра был,повезло так сказать
02.07.19 14:54
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Давно я уже небыл возле магазина LIDL. c.radikal.ru Через дорогу от - него, часть дома-развалили. Что то строить будут.В конце декабря - сфотаю, посмотрим, что построили... :lol: :oops:
02.07.19 14:49
Елена Элерт
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Новость вроде проходная, но вчитываясь ужас берет что бы было загорись эти 10 тонн топлива :-(
02.07.19 14:44
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На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для онлайн-трансляции

2 июля 2019, 11:28 |  Общество

На счёт корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в Арыси поступило более 1,2 млрд тенге, передает Informburo.kz.

Кадр с онлайн-камеры

На складах гуманитарной помощи в Арыси установили веб-камеры, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Прямую трансляцию с двух складов запустили на сайте www.barlau.kz/company/tx/

Гуманитарная помощь продолжает поступать в Арысь со всего Казахстана. На сегодняшний день на склады поступило 510 тонн стройматериалов, вещей, продуктов, предметов первой необходимости. Работники штаба распределили среди жителей города более 400 тонн продовольствия, бытовых предметов, средств личной гигиены, одежды.

На счёт корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в Арыси от неравнодушных казахстанцев поступило более 1,2 млрд тенге.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на аппаратном совещании в Арыси сообщил, что в регионы Казахстана на отдых отправились 725 детей. В летние лагеря планируют направить более 4000 школьников.

Вместе с тем, Умирзак Шукеев раскритиковал работу чиновников, ответственных за восстановление домов в Арыси. По его словам, если какой-либо из районов не сможет организовать работу, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей.
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Комментарии к новости
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§ ZXC
Re: На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удалось подключиться к камере. К обоим. Видать не для всех.
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§ maxsaf
На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для онлайн-трансляции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:

Она поди все равно снимает телевизор с записью :-)
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§ Kairat stayer
Re: На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё нормально, функционируют камеры.
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