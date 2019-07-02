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У кого отключат электроэнергию на этой и следующей неделе в Костанае
2 июля 2019, 10:06 | ЖКХ
Ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии у потребителей в частном секторе и спальном районе. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
Отключения коснутся абонентов, проживающих по адресам:
ТП-114 (ремонтные работы на подстанции)
Со 2 по 11 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Сьянова 42-209,
- ул. Каирбекова 181-234,
- ул. 5 Апреля 170-235,
- ул. Абая 292-314,
- ул. Рабочая 15-44, 31/1-31/12.
ТП- 637 (ремонтные работы на подстанции)
4 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
- Гостиница «Алатау»,
- частная школа «Ак-Нур»,
- детский центр «Инфано».
Спальный сектор:
- ул. 7 мкр. дома № 1, 2, 3, 3а,4а, 6, 6а.
ТП- 131 (ремонтные работы на подстанции)
5 июля 2019 года с 10:00 до 17:30
- Магазин № 25,
- школа № 20.
Спальный сектор:
- ул. Чкалова 7,
- ул. Маяковского 110, 120.
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