У кого отключат электроэнергию на этой и следующей неделе в Костанае

Ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии у потребителей в частном секторе и спальном районе. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения коснутся абонентов, проживающих по адресам:

ТП-114 (ремонтные работы на подстанции)

Со 2 по 11 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Сьянова 42-209,

ул. Каирбекова 181-234,

ул. 5 Апреля 170-235,

ул. Абая 292-314,

ул. Рабочая 15-44, 31/1-31/12.

ТП- 637 (ремонтные работы на подстанции)

4 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Гостиница «Алатау»,

частная школа «Ак-Нур»,

детский центр «Инфано».

Спальный сектор:

ул. 7 мкр. дома № 1, 2, 3, 3а,4а, 6, 6а.

ТП- 131 (ремонтные работы на подстанции)

5 июля 2019 года с 10:00 до 17:30

Магазин № 25,

школа № 20.

Спальный сектор: