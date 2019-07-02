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maxsaf
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андрей 117
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01.07.19 22:57
андрей 117
Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция
кушайте люди канцерогены .все жарится в большом количестве масла.чтоб немного съел и нажрался.
01.07.19 22:23
maxsaf
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01.07.19 21:48
alex_60
Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция
drakon: Не помню, в каком году, но после 1982 года в Алма - Ате, сгорел Аэропорт. Это было почти сорок лет назад. Сейчас в ресторанах блюда на стол подают с подогревом на огне. И что делать?...
01.07.19 21:46
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Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция

1 июля 2019, 19:19 |  Происшествия

В Костанае эвакуированы посетители торгово-развлекательного центра, сообщают "НГ" очевидцы. На видео, которое прислали читатели, видно, что на месте происшествия присутствуют несколько пожарных расчетов и полиция.

Визуально ни дыма, ни других признаков ЧП не видно.

По данным "НГ",  в одном из пунктов общепита на втором этаже здания, во фритюрнице перекалилось масло, из-за чего произошел его выброс. Ожоги получили трое сотрудников заведения.

Пострадал один из пунктов общепита на фудкорте - "Ваниль Sibilla"

Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения. Пострадавшие доставлены скорой помощью в травмпункт городской больницы. Им оказана первая помощь, констатированы ожоги 1-2 степени (5-7% от площади тела). Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

По словам очевидцев скорая помощь прибыла на место происшествия первой из служб.

Посетители заведения были эвакуированы.

Наш корреспондент передает с места происшествия, что эвакуация началась в 17.20. Торговый центр вновь заработал в 19.05.

Сотрудники ТРЦ возвращаются на рабочие места

- Произошло задымление на кухне в одном из кафе на фудкорте. Огня не было. Происшествие устранено собственными силами. Пострадавших нет. За 2 минуты  посетители были эвакуированы. - Написал на нашей странице в "Инстаграм" начальник отдела маркетинга ТРЦ "Костанай Плаза" Дастан КУАНТАЕВ.

В ДЧС сообщили, что все беды произошли из-за бытовой фритюрницы размером 30 на 30, установленной в точке общепита. В ней не сработал датчик отключения, который автоматически должен срабатывать при температуре 180 градусов.  Точка дымления масла составляет 232 градуса, когда оно перегрелось, то воспламенилось, началось задымление. 

Повар и двое сотрудников отключили прибор и попытались вынести из здания, поскольку масло продолжало дымиться и брызгать. В итоге они получили ожоги. Формально, уточнили в ДЧС, пострадавшими они не считаются, так как провели в больнице меньше суток.

- Для ликвидации задымления в "Плазу" выехало 7 пожарных машин и 23 сотрудника, - сообщил "НГ" руководитель управления по ЧС Талгат КАКИМОВ. - Первая машина прибыла через 8 минут после поступления сообщения о ЧП.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работают...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было микрорайон весь эвакуировать.
Масло же пригорело.
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§ drakon
Re: Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16670
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Масло же пригорело.

Алекс, ничего смешного - не вижу.
Не помню, в каком году, но после
1982 года в Алма - Ате, сгорел
Аэропорт. Виновной была - признана,
повар ресторана, которая готовила-
цыплят-табака и тоже масло загорелось.
Она была осуждена на 8 лет лишения... :-o :-P
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§ alex_60
Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не помню, в каком году, но после 1982 года в Алма - Ате, сгорел Аэропорт.

Это было почти сорок лет назад.
Сейчас в ресторанах блюда на стол подают с подогревом на огне. И что делать? Огонь ведь.
А уж над этими жаровнями на кухне всякие вытяжки стоят. И кухни ни из дерева сделаны. Надеюсь.
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§ андрей 117
Re: Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 01.07.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кушайте люди канцерогены .все жарится в большом количестве масла.чтоб немного съел и нажрался.
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