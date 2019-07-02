Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция

В Костанае эвакуированы посетители торгово-развлекательного центра, сообщают "НГ" очевидцы. На видео, которое прислали читатели, видно, что на месте происшествия присутствуют несколько пожарных расчетов и полиция.

Визуально ни дыма, ни других признаков ЧП не видно.

По данным "НГ", в одном из пунктов общепита на втором этаже здания, во фритюрнице перекалилось масло, из-за чего произошел его выброс. Ожоги получили трое сотрудников заведения.

Пострадал один из пунктов общепита на фудкорте - "Ваниль Sibilla"

Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения. Пострадавшие доставлены скорой помощью в травмпункт городской больницы. Им оказана первая помощь, констатированы ожоги 1-2 степени (5-7% от площади тела). Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

По словам очевидцев скорая помощь прибыла на место происшествия первой из служб.

Посетители заведения были эвакуированы.

Наш корреспондент передает с места происшествия, что эвакуация началась в 17.20. Торговый центр вновь заработал в 19.05.

Сотрудники ТРЦ возвращаются на рабочие места

- Произошло задымление на кухне в одном из кафе на фудкорте. Огня не было. Происшествие устранено собственными силами. Пострадавших нет. За 2 минуты посетители были эвакуированы. - Написал на нашей странице в "Инстаграм" начальник отдела маркетинга ТРЦ "Костанай Плаза" Дастан КУАНТАЕВ.

В ДЧС сообщили, что все беды произошли из-за бытовой фритюрницы размером 30 на 30, установленной в точке общепита. В ней не сработал датчик отключения, который автоматически должен срабатывать при температуре 180 градусов. Точка дымления масла составляет 232 градуса, когда оно перегрелось, то воспламенилось, началось задымление.

Повар и двое сотрудников отключили прибор и попытались вынести из здания, поскольку масло продолжало дымиться и брызгать. В итоге они получили ожоги. Формально, уточнили в ДЧС, пострадавшими они не считаются, так как провели в больнице меньше суток.

- Для ликвидации задымления в "Плазу" выехало 7 пожарных машин и 23 сотрудника, - сообщил "НГ" руководитель управления по ЧС Талгат КАКИМОВ. - Первая машина прибыла через 8 минут после поступления сообщения о ЧП.