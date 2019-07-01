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Очереди образовались в спецЦОНах Казахстана

1 июля 2019, 17:25 |  Государство

В спецЦОНах Казахстана возникли неполадки из-за вводимых новшеств, передает Tengrinews.kz.

С сегодняшнего утра жители столицы не могли получить некоторые услуги в специализированных центрах обслуживания населения. Читатели прислали в редакцию Tengrinews.kz видео очередей в Нур-Султане.


Видео очевидцев

Директор по связям с общественностью корпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай сообщил, что перебои в работе связаны с введенными изменениями.

"С сегодняшнего дня в соответствии с реформой, проводимой МВД, закрываются регистрационно-экзаменационные подразделения по стране и ликвидируются регистрационно-экзаменационные отделы при спецЦОНах. Теперь документы на регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений будут рассматриваться госорганом удаленно по электронным заявкам. Однако в связи с этими изменениями с утра возникали систематические неполадки в работе информационных систем МВД, в результате чего в спецЦОНах образовались очереди. На данный момент работа систем и сервисов частично восстановлена", - сообщил Жуманбай.

Напомним, с 1 июля было решено ликвидировать регистрационно-экзаменационные подразделения. Их функции передали в госкорпорацию "Правительство для граждан".

Ранее в МВД сообщали, что с 1 июля сотрудники полиции не будут присутствовать в спецЦОНах. "Информация о наличии необходимых для регистрации автотранспорта документов будет проверяться полицией удаленно в онлайн-режиме из баз данных налоговых, таможенных и других органов. То есть без фактического предоставления бумажных документов. При оказании услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта будут полностью исключены контакты полиции как с гражданами, так и с сотрудниками "Правительства для граждан", - объясняли в МВД.
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