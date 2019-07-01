Вместе сильнее - в Костанае прошёл первый фестиваль боевых искусств
Дмитрий ПЕТРЕНКО
В субботу, 29 июня, набережная 25-летия независимости в районе КЖБИ собрала целую площадь зрителей. Фестиваль прошел под эгидой Ассоциации боевых искусств Казахстана.
Открытие фестиваля Ассоциации боевых искусств в Костанае
- Фестиваль объединил 11 видов спорта, не вошедших в олимпийскую программу, - рассказал «НГ» руководитель Ассоциации боевых искусств по Костанайской области, заместитель директора ШВСМ, мастер спорта РК по боксу, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ. - Собралось 150 участников. На глазах у горожан они демонстрируют свои навыки, тем самым популяризируя спорт. Национальный фестиваль боевых искусств стартовал в Шымкенте еще 7 мая, наше мероприятие завершило эстафету региональных фестивалей. Основной гранд-фестиваль состоится 6 июля в столице, Нур-Султане, во Дворце боевых искусств.
Участие в первом фестивале приняли 150 бойцов
Открылся фестиваль выступлением муниципального духового оркестра, зрители без устали избивали свои ладони в овациях.
Костанайцы и гости города на фестивале единоборств
Представители разных видов единоборств - джиу-джитсу, грепплинга, ММА, ушу-саньда и кунг-фу, самбо, поясной борьбы, карате киокушинкай, кикбоксинга, муай-тай, панкратиона и рукопашного боя - показали свои преимущества в технике и боевых приемах.
Многих зрителей поразило выступление основателя школы ушу «Южный кулак» в Костанае, врача-нарколога Игоря ВАСИЛЕНКО.
Игорь Василенко (с флагом) и Денис Стариков (в белой рубашке) с молодыми бойцами ушу
- Сегодня я здесь выступил по приглашению руководителя федерации ушу и кунгу-фу Костанайской области Дениса Старикова, - рассказал он "НГ". Я обучался стилям ушу в Китае еще во времена СССР. Также всесоюзная аттестация была в свое время в Сухуми.
Игорю Василенко 55 лет. Благодаря постоянным тренировкам он находится в отличной форме, обладает шикарной растяжкой и, как выяснилось, не уступает в бою молодым соперникам.
Не так давно Игорь Викторович выступил на турнире в Санкт-Петербурге, посвященном Дню военно-морского флота РФ, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Бои проходили в клетке. Костанайский мастер ушу занял второе место в близком бою. На пути к финалу одного из соперников Василенко отправил в глухой нокаут, у другого выиграл по очкам ввиду явного преимущества.
На фестивале боевых искусств родная сестра и ученица Дениса Старикова, мастер спорта по ушу-саньда, мастер спорта по боксу Марианна Игнатенко продемонстрировала, как мать троих детей может постоять за себя, зная боевые приемы древнего искусства ушу.
Отличную бросковую технику показал воспитанник Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY, мастер спорта по грепплингу, мастер спорта РК по джиу-джитсу Азамат Сарбасов.
Азамат Сарбасов демонстрирует бросковую технику грепплинга
- Мы должны подавать пример подрастающему поколению, ведь часть из них - это потенциальные чемпионы, которые могут прославить нашу страну на мировых аренах, - отмечает руководитель федерации джиу-джитсу и грепплинга Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.
Егор Катыгов (в синем) проводит болевой прием на ногу из арсенала джиу джитсу.
Cамбисты и рукопашники показали всю мощь видов спорта, основанных в СССР.
Выступления бойцов разбавляли творческие, танцевальные коллективы. Организация фестиваля прошла на высоком уровне, велась видеосъемка с квадракоптера, теперь зрители и спортсмены могут увидеть себя в видеоклипе на официальных страницах Ассоциации боевых искусств РК.
- Мы рады присутствовать здесь, наши виды спорта должны быть популяризированы в массы, - сказал президент объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА по Костанайской области Рауф АЛИЕВ. - Каждый молодой мужчина должен уметь постоять за себя. Единоборства прививают дисциплину и уверенность, помогают достигать поставленных целей не только в клетке или на татами, но и в жизни.
Молодые воспитанники Алиева показали широкий арсенал приемов ММА и отточенную ударную технику.
Кульминацией вечера стало выступление каратистов которые эффектно разбивали доски и бетонные блоки ударами ног. Восторженные родители, пришедшие в субботу на набережную по ул. Гашека, интересовались, как можно записать своих детей в понравившуюся им секцию. И тут же находили ответ на свой вопрос, ведь от каждого вида спорта присутствовали представители-агитаторы.
Один из разделов карате - тамешивари (разбивание предметов)
- Мы так рады, что сумели попасть сюда сегодня, - поделилась с "НГ" жительница Рудного Оксана ШЕВЧЕНКО. - Оркестр и спортивная атмосфера нас порадовали. Мы приехали на этот фестиваль с детьми. Наедемся, что и у нас в Рудном тоже будут проводиться фестивали единоборств.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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