Гербициды на 15 млн тенге украли в Костанайской области
Подозреваемых задержали. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Заявление о краже поступило в отдел полиции Узункольского района 25 июня. Глава ТОО, расположенного в селе Варваровка, сообщил, что неизвестные похитили гербициды.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что со складов, расположенных на территории ТОО, сорвали навесные замки и украли химические вещества, применяемые в предприятии для уничтожения растений.
- Сумма ущерба от похищенного составила более 15 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых - жителей Мендыкаринского и Костанайского районов.
Украденные гербициды вернули владельцу.
Ведется досудебное расследование по статье 188 ч.4 УК РК «Кража в особо крупном размере».
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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