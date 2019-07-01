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Гербициды на 15 млн тенге украли в Костанайской области

1 июля 2019, 11:44 |  Криминал

Подозреваемых задержали. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Заявление о краже поступило в отдел полиции Узункольского района 25 июня. Глава ТОО, расположенного в селе Варваровка, сообщил, что неизвестные похитили гербициды.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что со складов, расположенных на территории ТОО, сорвали навесные замки и украли химические вещества, применяемые в предприятии для уничтожения растений.

- Сумма ущерба от похищенного составила более 15 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых - жителей Мендыкаринского и Костанайского районов.

Украденные гербициды вернули владельцу.

Ведется досудебное расследование по статье 188 ч.4 УК РК «Кража в особо крупном размере».

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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