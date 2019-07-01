Читательский рейтинг
Сколько будут отдыхать казахстанцы в июле
1 июля 2019, 13:24 | Общество
В июле жители республики будут отдыхать 9 дней при 5-дневной рабочей неделе. Один дополнительный день отдыха казахстанцы получат в связи с празднованием Дня столицы.
Так как 6 июля в этом году выпадает на субботу, к двум выходным дням (субботе и воскресенью) добавится еще один выходной - 8 июля, понедельник. Таким образом, отдыхать казахстанцы будут три дня подряд: с 6-го по 8 июля.
Рабочих дней, при пятидневной неделе, в июле будет 22.
Последние новости
01.07.19 17:25 Очереди образовались в спецЦОНах Казахстана
01.07.19 17:01 Обещают сильные дожди, грозы и шквалистый ветер - прогноз погоды в Костанае и области
01.07.19 11:44 Гербициды на 15 млн тенге украли в Костанайской области
01.07.19 11:25 90 тысяч телефонов забрали у школьников на ЕНТ
01.07.19 10:16 Кредиты социально уязвимых слоёв населения погасят до 1 сентября – проект постановления
30.06.19 22:04 "Кайрат" победил "Астану" в центральном матче 16-го тура и поднялся на третье место в КПЛ
30.06.19 20:09 "Тобол" победил в гостях "Жетысу"
30.06.19 14:04 Нуротановцы провели митинг в Нур-Султане
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 220
Пользователей: 2
Всего: 222
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 222
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Горел мусор на территории обувной фабрики
Минус ещё одна фабрика к длинному списку разворованного и раграбленного. В Астанасултане сейчас попы надрывают во всем мире подкупая сми и блогеров, чтоб писали о необыкновенном росте...
Отстреляны за три дня до старта
История с этим технадзором типичный пример действительности: раньше неугодных отстреливали в прямом смысле, сейчас же решают "вопросы" цивилизованно, руками суда (можно посадить, потом...
Как, отняв от шести три, получить 10%
директор пляжа: Шикарная статья. Олицетворение всей системы "закупок" в стране. Всем, кто пожелает вести бизнес в Казахстане обязательна к прочтению. Ярчайший пример того, каким может...
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители учеников единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
Один из примеров брошенных в центре территорий. До которых приезжим чиновникам нет дела. И намного удобнее здания детсадов тырить у горожан. Здания кстати далеко не этими чиновниками для города...
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители учеников единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
Если есть потребность в Бир Мектеп, и не хватает рядом здания бывшей СШ №10, то можно немного помочь приезжим чиновничкам отыскать место под строительство именно в центре, как хотят родители. На Пр....