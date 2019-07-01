Сколько будут отдыхать казахстанцы в июле

В июле жители республики будут отдыхать 9 дней при 5-дневной рабочей неделе. Один дополнительный день отдыха казахстанцы получат в связи с празднованием Дня столицы.

Так как 6 июля в этом году выпадает на субботу, к двум выходным дням (субботе и воскресенью) добавится еще один выходной - 8 июля, понедельник. Таким образом, отдыхать казахстанцы будут три дня подряд: с 6-го по 8 июля.

Рабочих дней, при пятидневной неделе, в июле будет 22.